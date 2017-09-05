Активисты «Опоры» и КИУ представили итоги работы одесских нардепов на VI сессии ВР

13:41 / 06.09.2017

ОДЕССА, 06 СЕНТЯБРЯ 2017 ГОДА, КОНТЕКСТ-ПРИЧЕРНОМОРЬЕ — Презентованы результаты мониторингового исследования деятельности 88 нардепов-мажоритарщиков, а также деятельности народных депутатов от Одесского региона в течение шестой сессии, передаёт корреспондент ИА «Контекст-Причерноморье».

Результаты мониторинга представили председатель Одесского областного отделения Комитета избирателей Украины Анатолий Бойко и общественный консультант Гражданской сети «Опора» в Одесской области Игорь Луговский сегодня, 6 сентября, на пресс-конференции в ИА «Контекст-Причерноморье».

Согласно выводам мониторинга, проведённого в рамках проекта Программы USAID «РАДА: отчётность, ответственность, демократическое парламентское представительство» при поддержке Фона Западной Европы, ни один одесский мажоритарщик не входит в первую «десятку» рейтинга 88 нардепов-мажоритарщиков.

При этом в «последнюю десятку» в общем рейтинге удалось попасть сразу двоим — Леониду Климову и Эдуарду Матвийчуку, в рейтинге деятельности в парламенте в «последней десятке» Леонид Климов, Эдуард Матвийчук и Иван Фурсин. В рейтинге работы в избирательном округе, опять же «антилидер» — Леонид Климов.

Из 16 одесских народных депутатов только Василий Гуляев имеет 100-процентную посещаемость пленарных заседаний. Более 50% заседаний пропустили Иван Фурсин, Леонид Климов, Евгений Дейдей, Эдуард Матвийчук, Александр Пресман и Виталий Барвиненко.

Все заседания комитетов посетили только Алексей Гончаренко и Сергей Фаермарк. А вот Эдуард Матвийчук не посетил ни одного заседания своего комитета.

Что касается законотворчества народных избранников от региона — только два законопроекта одесских нардепов из 60 зарегистрированных касаются специфических проблем Одесской области (о внесении изменений в Налоговый кодекс для развития судоходства и о финансовом оздоровлении ОПЗ). Среди их соавторов — Геннадий Чекита, Антон Киссе, Василий Гуляев и Александр Урбанский.

Ни один из депутатов-«списочников» вообще не регистрировал законопроекты, соотносящиеся с проблемами области.

Подводя итоги мониторинга, общественники также констатировали, что большинство одесситов-мажоритарщиков в течение этой сессии не подавали запросов касательно проблем Одесского региона и игнорировали возможность поднять проблемные вопросы области во время заседаний парламента. Кроме того, не все они проводят приём избирателей и публичные встречи со своим электоратом.