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Активисты «Опоры» и КИУ представили итоги работы одесских нардепов на VI сессии ВР
13:41 / 06.09.2017
ОДЕССА, 06 СЕНТЯБРЯ 2017 ГОДА, КОНТЕКСТ-ПРИЧЕРНОМОРЬЕ — Презентованы результаты мониторингового исследования деятельности 88 нардепов-мажоритарщиков, а также деятельности народных депутатов от Одесского региона в течение шестой сессии, передаёт корреспондент ИА «Контекст-Причерноморье».
Результаты мониторинга представили председатель Одесского областного отделения Комитета избирателей Украины Анатолий Бойко и общественный консультант Гражданской сети «Опора» в Одесской области Игорь Луговский сегодня, 6 сентября, на пресс-конференции в ИА «Контекст-Причерноморье».
Согласно выводам мониторинга, проведённого в рамках проекта Программы USAID «РАДА: отчётность, ответственность, демократическое парламентское представительство» при поддержке Фона Западной Европы, ни один одесский мажоритарщик не входит в первую «десятку» рейтинга 88 нардепов-мажоритарщиков.
При этом в «последнюю десятку» в общем рейтинге удалось попасть сразу двоим — Леониду Климову и Эдуарду Матвийчуку, в рейтинге деятельности в парламенте в «последней десятке» Леонид Климов, Эдуард Матвийчук и Иван Фурсин. В рейтинге работы в избирательном округе, опять же «антилидер» — Леонид Климов.
Из 16 одесских народных депутатов только Василий Гуляев имеет 100-процентную посещаемость пленарных заседаний. Более 50% заседаний пропустили Иван Фурсин, Леонид Климов, Евгений Дейдей, Эдуард Матвийчук, Александр Пресман и Виталий Барвиненко.
Все заседания комитетов посетили только Алексей Гончаренко и Сергей Фаермарк. А вот Эдуард Матвийчук не посетил ни одного заседания своего комитета.
Что касается законотворчества народных избранников от региона — только два законопроекта одесских нардепов из 60 зарегистрированных касаются специфических проблем Одесской области (о внесении изменений в Налоговый кодекс для развития судоходства и о финансовом оздоровлении ОПЗ). Среди их соавторов — Геннадий Чекита, Антон Киссе, Василий Гуляев и Александр Урбанский.
Ни один из депутатов-«списочников» вообще не регистрировал законопроекты, соотносящиеся с проблемами области.
Подводя итоги мониторинга, общественники также констатировали, что большинство одесситов-мажоритарщиков в течение этой сессии не подавали запросов касательно проблем Одесского региона и игнорировали возможность поднять проблемные вопросы области во время заседаний парламента. Кроме того, не все они проводят приём избирателей и публичные встречи со своим электоратом.
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Пётр Липовенко
Президент Ассоциации "Аэропорты Украины" Петр Липовенко считает начало работы нового пассажирского терминала в одесском аэропорту "более, чем знаковым событием, как для Южной Пальмиры, так и Украины в целом" и уверен, что в кратчайшие сроки будет решена стратегическая проблема строительства новой взлётно-посадочной полосы.
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