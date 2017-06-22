«Летняя международная политическая школа-2017» European Chistian Political Youth начала свою работу в Одессе

11:12 / 14.07.2017

ОДЕССА, 14 ИЮЛЯ 2017 ГОДА, КОНТЕКСТ-ПРИЧЕРНОМОРЬЕ — С 13 по 18 июля в Одессе будет проходить летняя школа, организованная Фондом Демократического Развития и молодёжью Христианско-демократического союза, передаёт корреспондент ИА «Контекст-Причерноморье».

Об этом сегодня, 14 июля, рассказала вице-президент по международным отношениям European Chistian Political Youth Инна Панчук на пресс-конференции, состоявшейся в ИА «Контекст-Причерноморье».

По словам И. Панчук, вместе с украинскими организациями-членами, Фонд Демократического Развития и молодёжь Христианско-демократического союза European Chistian Political Youth с 13 по 18 июля 2017 года проводят в Одессе ежегодную летнюю школу.

Мероприятие нацелено на разработку и внедрение длительных стратегий прекращения конфликтов, в том числе, военных. В программе школы — базовые тренинги по вопросам процессов миротворчества и ведения переговоров.

Летняя школа 2017 года предлагает новую точку зрения на концепцию христианского лидерства, которая включает в себя не только уверенные знания в отрасли экономики и общества, но и сильный дух, внутреннюю убеждённость и понимание основных христианских ценностей в современном свете.

«В Голландии, например, откуда я родом, — отметил руководитель стратегического развития European Chistian Political Youth Арджан Бурсма, — есть три Христианско-демократических партии, которые активно боролись за запрет эвтаназии».

«Наша организация старается организовать и поддерживать различные культурные проекты, — добавила вице-президент по международным отношениям European Chistian Political Youth Инна Панчук, — я живу в ЮАР, но тесно сотрудничаю со всеми известными в Европе и мире украинскими диаспорами. Это помогает сблизить и сплотить общественность. В этом году мы были также участниками молодёжного фестиваля UKRAINE-Global».

Проект летней политичсекой школы финансирует Европейский Союз.