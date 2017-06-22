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Политические организации Одессы и области обратились к народным депутатам
17:55 / 11.07.2017

ОДЕССА, 11 ИЮЛЯ 2017 ГОДА, КОНТЕКСТ-ПРИЧЕРНОМОРЬЕ — Ряд политических организаций Одессы и области обратились к народным депутатам, которые представляют Одессу и Одесскую область, с просьбой поддержать законопроекты, касающиеся децентрализации и развития местного самоуправления, передает корреспондент ИА «Контекст-Причерноморье».

Об этом агентству сообщили сегодня, 11 июля, в пресс-службе Одесского Центра развития местного самоуправления

По информации пресс-службы. Одесский Центр развития местного самоуправления, региональное отделение Всеукраинской ассоциации сельских и поселковых советов, а также Одесское региональное отделение Ассоциации городов Украины призывают народных депутатов, которые представляют Одессу и Одесскую область, поддержать законопроекты, касающиеся децентрализации и развития местного самоуправления:

В Одесской области этих законопроектов ждут органы местного самоуправления, которые идут на выборы в новом формате объединенных громад, а также представители объединенных громад, которые прошли выборы, но теперь надеются на дальнейшее развитие реформы.

По словам директора Одесского Центра развития местного самоуправления Юлии Молодожен, на местах недоумевают, почему раз за разом народные депутаты проваливают децентрализационные законопроекты:

По мнению главы регионального отделения Ассоциации поселковых и сельских советов Сергея Хрустовского, принятие пакета законопроектов очень важно:

Мнение коллег поддерживает и исполнительный директор Одесского регионального отделения Ассоциации городов Украины Вячеслав Демченко:

«Одесское РО АГУ объединяет 9 городов областного значения, а также ряд громад, в том числе объединенных. Во время встреч с представителями органов местного самоуправления мы постоянно слышим одни и те же вопросы: «Мы работаем, реализуем реформу на местах. Но что же народные депутаты? Мы ждем от них помощи и принятия таких необходимых для нас законов уже сейчас», — уверен В. Демченко.

В центре развития местного самоуправления напомнили, что в Одесской области функционируют 12 объединенных территориальных громад, еще пять ожидают от ЦИК назначения первых выборов.

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