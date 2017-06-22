Авторы законопроекта 6240 представили обращение к народным депутатам Украины о его принятии

14:10 / 11.07.2017

ОДЕССА, 11 ИЮЛЯ 2017 ГОДА, КОНТЕКСТ-ПРИЧЕРНОМОРЬЕ — «Законопроект 6240 — путь к обеспечению избирательных прав внутренне перемещённых лиц и трудовых эмигрантов» презентовали представители гражданской сети «ОПОРА» и общественного холдинга «Группа влияния», передаёт корреспондент ИА «Контекст-Причерноморье».

Презентация состоялась сегодня, 11 июля, во время пресс-конференции, проходившей в ИА «Контекст-Причерноморье».

По словам. аналитика ГС «ОПОРА» Александра Клюжева, с целью прекратить дискриминацию прав огромного количества граждан и позволить им реализовать конституционное право голосовать на выборах всех уровней, эксперты ГС «ОПОРА», общественного холдинга «Группа влияния» совместно с миграционными службами Украины разработали проект закона №6240 «Путь к обеспечению избирательных прав внутренне перемещённых лиц и трудовых эмигрантов», который зарегистрирован в Верховной Раде в марте 2017 года.

«Этот законопроект предусматривает внесение изменений к Закону «О государственном реестре избирателей» и совместным другим нормативно-правовым актам, направленным на обеспечение избирательных прав ВПЛ в Украине во всех видах выборов, — подчеркнул А. Клюжев, — законопроект также позволит голосовать гражданам Украины по их фактическому месту проживания за счёт упрощения процедуры регистрации избирателей и ликвидации привязки избирательного адреса к регистрации места проживания избирателя. Проще говоря, голосовать можно будет там, где фактически проживаешь». — отметил аналитик.

«Только по данным Министерства социальной политики количество внутренне перемещённых лиц в Украине превышает 1 млн. 600 тыс. граждан, — добавила старший координатор проекта IFES Надежда Пашкова, — но не все оставшиеся без прописки и регистрации, к сожалению, официально попали в такой реестр, в связи с чем, не имеют возможность реализовать свои избирательные права».

По мнению спикеров, важным моментом в принятии нового закона является массовое обсуждение его на всех уровнях законодательной власти и в обществе.

По словам аналитика общественного холдинга «Группа влияния» Романа Кисленко, необходимо, чтобы законопроект был принят, как минимум во втором чтении в парламенте, чтобы, в буквальном смысле, «укрепить его позиции». А приблизительный срок принятия законодательного акта эксперты прогнозируют осенью нынешнего года.