«Мы должны прийти к тому, что партийный чиновник — такая же работа как и все прочие», — эксперт

09:35 / 31.05.2017

ОДЕССА, 31 МАЯ 2017 ГОДА, КОНТЕКСТ-ПРИЧЕРНОМОРЬЕ — Политический эксперт Артём Филипенко считает, что украинские политические партии в настоящее время, в основном, представляют из себя политические проекты без чёткой идеологии, тогда как партийный чиновник должен обладать рядом «профессиональных» навыков — квалификацией, знанием законодательства, идеологической подкованностью, передаёт корреспондент ИА «Контекст-Причерноморье».

Об этом политолог заявил вчера, 30 мая, в ходе «круглого стола» в ИА «Контекст-Причерноморье», организованного Одесским облотделением КИУ и Общественной сетью «Опора» и по священного деятельности местных парламентских политических партий.

В ходе обсуждения представленной общественными наблюдателями информации, А. Филипенко, в частности, отметил: «Партии у нас чаще всего работают по принципу «Вот пришли выборы»... У нас, практически, нет политических партий, а есть политические проекты. Причём, проекты либо личностные, либо групповые, клановые. Вопрос идеологии — один из важнейших вопросов. Поскольку нет ни одной партии с чёткой идеологией, идеологическая работа не ведётся, она сведена к политтехнологиям — вот сиюминутно замутим что-то, вроде флешмоба ... При этом не ведётся работа с интеллектуальной средой, экспертами — их даже не привлекают. Что толку? Они ведь говорят что-то умное. А зачем нам умное?

Мы должны прийти к тому, что партийный чиновник — такая же работа как и все прочие. Она требует определённой квалификации, определённой подготовки, определённого знания законодательства, идеологической подкованности».

«Это целый ряд серьёзных вещей, к которым надо стремиться по ходу формирования партийной системы в нашей стране», — подчеркнул эксперт.

Общественный деятель Леонид Штекель, в свою очередь, отметил: «Я считаю, что наша страна — уникальное явление. У нас люди в бизнесе очень активны и разбираются в нём, а политическая грамотность, если и не равна нулю, то очень близка к этому. Всё, что у нас написано о политике, не соответствует действительности. Вся система образования у нас построена так, что политической грамотности она не может дать в принципе!».