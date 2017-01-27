|
русская версия | english version
|
|
«Мы должны прийти к тому, что партийный чиновник — такая же работа как и все прочие», — эксперт
09:35 / 31.05.2017
ОДЕССА, 31 МАЯ 2017 ГОДА, КОНТЕКСТ-ПРИЧЕРНОМОРЬЕ — Политический эксперт Артём Филипенко считает, что украинские политические партии в настоящее время, в основном, представляют из себя политические проекты без чёткой идеологии, тогда как партийный чиновник должен обладать рядом «профессиональных» навыков — квалификацией, знанием законодательства, идеологической подкованностью, передаёт корреспондент ИА «Контекст-Причерноморье».
Об этом политолог заявил вчера, 30 мая, в ходе «круглого стола» в ИА «Контекст-Причерноморье», организованного Одесским облотделением КИУ и Общественной сетью «Опора» и по священного деятельности местных парламентских политических партий.
В ходе обсуждения представленной общественными наблюдателями информации, А. Филипенко, в частности, отметил: «Партии у нас чаще всего работают по принципу «Вот пришли выборы»... У нас, практически, нет политических партий, а есть политические проекты. Причём, проекты либо личностные, либо групповые, клановые. Вопрос идеологии — один из важнейших вопросов. Поскольку нет ни одной партии с чёткой идеологией, идеологическая работа не ведётся, она сведена к политтехнологиям — вот сиюминутно замутим что-то, вроде флешмоба ... При этом не ведётся работа с интеллектуальной средой, экспертами — их даже не привлекают. Что толку? Они ведь говорят что-то умное. А зачем нам умное?
Мы должны прийти к тому, что партийный чиновник — такая же работа как и все прочие. Она требует определённой квалификации, определённой подготовки, определённого знания законодательства, идеологической подкованности».
«Это целый ряд серьёзных вещей, к которым надо стремиться по ходу формирования партийной системы в нашей стране», — подчеркнул эксперт.
Общественный деятель Леонид Штекель, в свою очередь, отметил: «Я считаю, что наша страна — уникальное явление. У нас люди в бизнесе очень активны и разбираются в нём, а политическая грамотность, если и не равна нулю, то очень близка к этому. Всё, что у нас написано о политике, не соответствует действительности. Вся система образования у нас построена так, что политической грамотности она не может дать в принципе!».
|
Поиск:
Артём Филипенко
Начавшийся экономический рост в Румынии готово зарубить ее собственное правительство
Loading...
Последние новости:
17:42 31.05.2017
17:06 31.05.2017
16:32 31.05.2017
16:17 31.05.2017
15:58 31.05.2017
|© 2005—2017 Информационное агентство «Контекст-Причерноморье» New
Свидетельство Госкомитета информационной политики, телевидения и радиовещания Украины №119 от 7.12.2004 г.© 2005—2017 S&A design team / 1.010
Использование любых материалов сайта возможно только со ссылкой на информационное агентство «Контекст-Причерноморье»