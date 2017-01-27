«По числу мандатов в местных советах и квотам на должности в области лидирует «БПП», — данные сети «Опора»

16:06 / 30.05.2017

ОДЕССА, 30 МАЯ 2017 ГОДА, КОНТЕКСТ-ПРИЧЕРНОМОРЬЕ — Больше всего мандатов в местных советах и занимаемых должностей в Одесской области у «БПП «Солидарность», передаёт корреспондент ИА «Контекст-Причерноморье».

Об этом общественный консультант Общественной сети «Опора» в Одесской области Игорь Луговский рассказал сегодня, 30 мая, на пресс-конференции в ИА «Контекст-Причерноморье».

Согласно мониторингу общественной сети, по результатам местных выборов в 2015 году наибольшее количество мандатов в Одесской области получили представители партии БПП «Солидарность» — 265 депутатов, у «Оппоблока» — 259. ВО «Батькивщина» получило 170 мандатов, «Радикальная партия Олега Ляшко» — 35, у Объединения «Самопомощь» их 9.

«Народный Фронт» не участвовал в выборах самостоятельно, его представители прошли в составе БПП.

По словам общественного консультанта «Опоры» в Одесской области Игоря Луговского, наибольшее количество руководящих должностей также заняли представители БПП — 21. У «Оппоблока» 12 руководящих должностей, у «Батькивщины» — 11, а у «Радикальной партии Олега Ляшко» — 1. Без должностей остались депутаты «Самопомощи».

Пропрезидентская партия лидирует также в информационном пространстве — и по количеству публикаций и телепрограмм, и по разнообразию носителей при их размещении.

Кроме того, все партии, кроме Радикальной, распространяют информацию через партийные газеты в Одесской области.

«К сожалению, абсолютно у всех партий работа с избирателем не стоит на первом месте. Местные политсилы объединяет почти полное отсутствие работы с избирателем, малое количество общественных приёмных и публикаций, связанных с интересами людей», — рассказал И. Луговский.