«Вопрос деятельности политпартий на местах крайне актуален сегодня», — мнение

15:39 / 30.05.2017

ОДЕССА, 30 МАЯ 2017 ГОДА, КОНТЕКСТ-ПРИЧЕРНОМОРЬЕ — Председатель Одесского областного отделения Анатолий Бойко заявил, что вопрос деятельности политических партий в регионах, при кажущейся его обыденности и «малоинтерестности», крайне актуален сегодня, особенно с учётом реформы государственного финансирования политических партий, передаёт корреспондент ИА «Контекст-Причерноморье».

Сегодня, 30 мая, в ходе «круглого стола» в ИА «Контекст-Причерноморье» руководитель облКИУ сообщил, что представители Одесского облотделения Комитета избирателей Украины и Общественной сети «Опора» дали оценку работе политических партий в регионе. Для участия в обсуждении деятельности местных организаций парламентских партий в Одесской области в рамках реформы государственного финансирования политпартий были приглашены представители всех местных политсил.

По словам А. Бойко, предварительно выразили готовность явиться для участия в дискуссии в штабах «Батькивщины», «БПП «Солидарность» и «Самопомощи»; в «Оппоблоке» обещали связаться позже, «но затем не перезвонили». А с «Радикальной партией Олега Ляшко» выяснилось, что «в Одесском регионе эта политсила не представлена вовсе».

В итоге на дискуссию пришёл только представитель политсилы «Самопомощь».

Выступая на заседании «круглого стола», А.Бойко отметил: «И КИУ, и организация «Опора» при поддержке USAID не первый год наблюдают и изучают различные спектры деятельности Верховной Рады в целом и отдельных депутатов. В нашем фокусе находятся сами политические партии, так как невозможно получить качественную работу парламентариев, если политические субъекты, от которых они, как минимум, попали в парламент, не слишком эффективно строят свою деятельность, не обладают совершенной организационной структурой. Вопрос деятельности политических партий, при всей кажущейся его обыденности и «малоинтерестности», крайне актуален сегодня ещё и в аспекте реформы государственного финансирования политических партий. То есть, сегодня государственный бюджет выделяет достаточно серьёзные суммы, которые исчисляются десятками миллионов гривен, на деятельность политических партий. И один из рисков в этой ситуации — то, что всё финансирование может сосредотачиваться в Киеве, не доходить вообще или в слишком малой степени доходить в регионы. Соответственно эффективность в использовании этого финансирования может быть только меньше, чем она бы была, если бы финансирование распределялось равномерно».

«Возникает и другой вопрос: а кому давать деньги ? Есть ли в регионах какая-то политическая активность на местах, которую можно было бы и стоило финансировать за счёт средств украинских налогоплательщиков?», — добавил он.