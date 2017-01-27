«Обострение политической борьбы в ВР приводит к ослаблению страны и ухудшению жизни народа», — ВО «Вільні люди»

16:43 / 10.02.2017

ОДЕССА, 10 ФЕВРАЛЯ 2017 ГОДА, КОНТЕКСТ-ПРИЧЕРНОМОРЬЕ — Представители Всеукраинского объединения «Вільні люди» считают, что обострившаяся политическая борьба между парламентскими фракциями приводит к ослаблению страны и заметному ухудшению качества жизни украинского народа, потому призывают проукраинские парламентские фракции к объединению, передает корреспондент ИА «Контекст-Причерноморье».

Об этом лидеры ВО «Вільні люди» заявили сегодня, 10 февраля, в ходе круглого стола «Єдність заради перемоги», прошедшего в ИА «Контекст-Причерноморье».

Руководители движения призывают лидеров проукраинских парламентских фракций объединить усилия, найти общие методы борьбы с российским агрессором за украинское экономическое, информационное, территориальное пространство.

Как отметили инициаторы движения, обострившаяся между парламентскими фракциями политическая борьба приводит к ослаблению страны и заметному ухудшению качества жизни украинского народа. Что недопустимо.

В обращении «Єдність заради перемоги», которое уже подписали представители фракций 22 января, в частности, говорится: «Мы не требуем от вас прекратить политическую борьбу. Однако, ваша конкуренция должна быть конкуренцией программ, а не агрессией, которая убивает веру людей в Украину. Мы ждём от вас конкурентных действий за претворение в жизнь 12 принципов. Сконцентрировавшись на этих и подобных им задачах, украинские патриотические силы смогут дать шанс Государству и Нации».

Напомним, что 20 февраля лидеры ВО «Вільні люди» намерены провести в Киеве круглый стол «Єдність заради перемоги» с участием руководителей парламентских патриотических фракций.