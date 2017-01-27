Проект Национальной Платформы «Єдність заради перемоги» представили в Одессе

15:46 / 10.02.2017

ОДЕССА, 10 ФЕВРАЛЯ 2017 ГОДА, КОНТЕКСТ-ПРИЧЕРНОМОРЬЕ — Обращение к лидерам парламентских патриотических сил «Єдність заради перемоги» представили руководители Всеукраинского объединения «Вільні люди», передает корреспондент ИА «Контекст-Причерноморье».

С обращением лидеры Всеукраинского объединения «Вільні люди» выступили, сегодня, 10 февраля, в ходе Национального круглого стола «Єдність заради перемоги» в ИА «Контекст-Причерноморье».

Как отметили лидеры движения, данный проект — инициатива общественности призвать к объединению проукраинских парламентских сил вокруг достижений Революции Достоинства. Само обращение содержит 12 пунктов, охватывающих все сферы жизни украинского народа.

По мнению инициаторов, политики-патриоты обязаны собраться за круглым столом 20 февраля, в День Героев Небесной Сотни, и подписать «акт о ненападении» ради сохранения государства. Лидеры партий «Блок Петра Порошенко», «Народный фронт», «Батькивщина», «Радикальная партия Олега Ляшко» и «Самопомощь» обязаны прекратить междоусобицу, вернуться к коалиции 2014 года «Европейская Украина» и совместно с общественностью разработать стратегические направления развития страны, принять «Национальную платформу развития» и шаг за шагом реализовывать её, отказавшись от популизма и грязного пиара ради собственных рейтингов. Продолжение внутренней политической борьбы приведёт, по мнению руководителей ВО «Вільні люди», к гибели украинской государственности.

Как заявил руководитель Всеукраинского объединения «Вільні люди» Сергей Кузан, главной задачей обращения к руководителям парламентских патриотических сил является «вернуть их к выполнению своих рабочих обязанностей, перестать жертвовать интересами народа, а главное — вернуть коалицию в парламент».

По словам руководителя Одесского подразделения ВО «Вільні люди» Виталий Кожухаря, впервые инициативная группа собрала представителей общественности с целью объединения и взаимодействия с украинским парламентом 22 января 2017 года в Киеве. Следующий после киевского круглый стол состоялся в Луганской области.

«Мы хотим донести гражданские инициативы и проекты до законодательной и исполнительной властей. И увидеть, кто в Украине работает над улучшением экономической, внутриполитической ситуации, реформами в различных сферах, а кто — нет. Последним не место у руля власти», — сказал В. Кожухарь.

Начальник штаба ВО «Вільні люди» Дмитрий Гуменюк, в свою очередь, заявил: «Дадим им шанс ещё раз собраться и поработать, а если нет — будем думать…».

Политический эксперт Артём Филипенко, в частности, предложил начать с программы формирования общественного мнения, в том числе, неприятия коррупции. Кроме того, необходимо работать с депутатским корпусом, предлагая ему гражданские инициативы, законопроекты, формировать темы для депутатских обращений и запросов, инициировать судебные иски со стороны гражданского общества. «Необходимо выстроить, условно говоря, логическую цепочку — гражданское общество — депутатский корпус — исполнительная власть», — отметил он.

Третий Национальный круглый стол «Єдність заради перемоги», на котором ожидают присутствие руководителей всех парламентских проукраинских фракций, должен состояться 20 февраля в Киеве.

СПРАВКА: Платформа «Єдність заради перемоги» включает 15 пунктов, среди которых, в частности, продолжение реформ, предусмотренных коалиционным соглашением «Европейская Украина», введение нового Избирательного Кодекса, предусматривающего пропорциональную избирательную систему по открытым спискам, восстановление территориальной целостности Украины, защиту гуманитарного пространства Украины, борьбу с коррупцией и реформирование силовых структур.

Запись прямой трансляции круглого стола доступна по ссылке.