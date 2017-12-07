Жители села в Раздельнянском районе не могут получить паи на землю

16:21 / 14.12.2017

ОДЕССА, 14 ДЕКАБРЯ 2017 ГОДА, КОНТЕКСТ-ПРИЧЕРНОМОРЬЕ — Жители села Щербанка в Раздельнянском районе не могут реализовать своё конституционное право на получение земельных паёв, передаёт корреспондент ИА «Контекст-Причерноморье».

Об этом заявили участники круглого стола «Земля и люди», который состоялся сегодня, 14 декабря, в ИА «Контекст-Причерноморье».

По словам представителей инициативной группы, в селе Щербанка в течение ряда лет имеет место конфликт между директором госпредприятия «Опытное хозяйство им. А.В. Суворова» с руководством сельсовета и жителями села.

Как рассказала жительница села, член инициативной группы Лидия Марар, «Люди не могут реализовать своё конституционное право на получение земли. Распаевания не было и даже те 2 гектара для ведения хозяйства, на которые любой украинец имеет право, мы не можем получить. Все попытки оформить землю, получить кадастровый номер блокируются владельцем предприятия Олегом Пономаренко, который в течение 12 лет, по сути, единолично, ведёт свою хозяйственную деятельность на почти 9 тыс. га нашей земли. При этом он объявил сейчас предприятие банкротом. А председатель сельсовета не может объяснить громаде, куда делись 1,5 млн. грн., выделенные из госбюджета на социальную сферу тысячного населения села».

Депутат Одесского облсовета Владислав Финик, в свою очередь, заявил, что осенью прошлого года ему удалось собрать первые пятьдесят заявлений на получение земельных наделов, и люди начали получать свои паи. «Процесс пошёл, но его заблокировал судебный иск Олега Пономаренко», — заявил депутат.

По словам главы сельсовета Л. Товпинец, списки на получение земли никто не корректировал, «кто пришёл в сельсовет и подал заявление — документы того и направили в Госкадастр. К слову, на выборы пришло чуть более 500 человек, а заявления на оформление земли — от 1050 человек. Но мы принимали даже от тех, кто не прописан в селе, учитывая законодательство Украины».

Круглый стол завершился возмущением представителей инициативной группы, которые не согласны «с происходящей делёжкой их земли» без их участия.

«Необходимо отстранить всех, кто сейчас занимается нашей землёй, и взять ситуацию в свои руки. Оформление нашей земли должно происходить, как говорится, с чистого листа», — заявил один из жителей села.

Полная видеозапись пресс-конференции.