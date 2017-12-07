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Президент уволил главу Килийской РГА
15:01 / 14.12.2017
ОДЕССА, 14 ДЕКАБРЯ 2017 ГОДА, КОНТЕКСТ-ПРИЧЕРНОМОРЬЕ — Президент Украины Пётр Порошенко сегодня подписал распоряжение об увольнении председателя Килийской районной государственной администрации, передает корреспондент ИА «Контекст-Причерноморье».
Об этом агентству сообщили сегодня, 14 декабря, в пресс-службе администрации Президента.
По информации пресс-службы, распоряжением Президента Украины №219/2017-рп Виктор Греков уволен с должности председателя Килийской РГА, «согласно поданному им заявлению».
Как сообщало ИА «Контекст-Причерноморье», в мае этого года председатель Килийской РГА и его сообщница – чиновник администрации были задержаны за получение взятки от некоего лица за решение земельного вопроса.
Распоряжением от 20 мая Президент отстранил Виктора Грекова от должности председателя Килийского районной государственной администрации согласно ч. 3 ст. 154 Уголовно-процессуального кодекса Украины.
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Артём Филипенко
Накануне очередного заседания «Постоянного совещания по политическим вопросам в рамках переговорного процесса по приднестровскому урегулированию» в Вене, представители Молдовы и непризнанной ПМР подписали ряд протоколов, решающих проблемы, которые существовали годами. Но после завершения Венской встречи действительно возникли два вопроса — к чему это все приведет и благодаря чему или кому стали возможны такие позитивные сдвиги?
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