Одесса > Новости > Власти Президент уволил главу Килийской РГА 15:01 / 14.12.2017 ОДЕССА, 14 ДЕКАБРЯ 2017 ГОДА, КОНТЕКСТ-ПРИЧЕРНОМОРЬЕ — Президент Украины Пётр Порошенко сегодня подписал распоряжение об увольнении председателя Килийской районной государственной администрации, передает корреспондент ИА «Контекст-Причерноморье». Об этом агентству сообщили сегодня, 14 декабря, в пресс-службе администрации Президента. По информации пресс-службы, распоряжением Президента Украины №219/2017-рп Виктор Греков уволен с должности председателя Килийской РГА, «согласно поданному им заявлению». Как сообщало ИА «Контекст-Причерноморье», в мае этого года председатель Килийской РГА и его сообщница – чиновник администрации были задержаны за получение взятки от некоего лица за решение земельного вопроса. Распоряжением от 20 мая Президент отстранил Виктора Грекова от должности председателя Килийского районной государственной администрации согласно ч. 3 ст. 154 Уголовно-процессуального кодекса Украины. версия для печати