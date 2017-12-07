Одесса > Новости > Власти Мэр Одессы сегодня выступит с ежегодным отчётом о работе 12:12 / 14.12.2017 ОДЕССА, 14 ДЕКАБРЯ 2017 ГОДА, КОНТЕКСТ-ПРИЧЕРНОМОРЬЕ — Сегодня, 14 декабря, состоится ежегодный отчет Одесского городского головы, передает корреспондент ИА «Контекст-Причерноморье». Об этом агентству сообщили сегодня, 14 декабря, в Департаменте информации Одесского городского совета. По департамента, сегодня после сессии городского совета состоится ежегодный отчет Одесского городского головы. Запланирована прямая трансляция. версия для печати