Открылась ХXII сессия Одесского горсовета

10:16 / 14.12.2017

ОДЕССА, 14 ДЕКАБРЯ 2017 ГОДА, КОНТЕКСТ-ПРИЧЕРНОМОРЬЕ — В сессионном зале Одесского городского совета началось заседание ХXII сессии горсовета VІІ созыва, передает корреспондент ИА «Контекст-Причерноморье».

Как сообщалось, в предварительную повестку дня XХII сессии Одесского городского совета были включены 8 блоков вопросов: о деятельности городского совета и его органов; о бюджете и финансах; о целевых программах, концепциях и градостроительстве; об объектах коммунальной собственности; по земельным правоотношениям; о создании, ликвидации, смене наименования, утверждении уставов коммунальных предприятий, учреждений; о льготах по налогам и сборам.

В частности, будут рассматриваться планы работы городского совета на 2018 год; проект бюджета города Одессы на 2018 год и внесение изменений бюджет города-2017.