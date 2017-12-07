ИА «Контекст Причерноморье»
логин:
пароль:
Актуальные темы
Мнения
Мониторинги
Анонсы
Спорт
Архив
Пресс-релизы
Фото и видео
Последнее видео
Круглий стіл: «Як в Одеський області впроваджуються бюджетні програми?»
Инфографика
Курсы валют. Доллар США. Покупка:
 
Погода




Создана ещё одна ОТГ в Одесской области
16:48 / 13.12.2017

ОДЕССА, 13 ДЕКАБРЯ 2017 ГОДА, КОНТЕКСТ-ПРИЧЕРНОМОРЬЕ — В Одесской области образована еще одна объединенная территориальная громада — Овидиопольская поселковая ОТГ с административным центром в Овидиополе, передает корреспондент ИА «Контекст-Причерноморье».

Об этом агентству сообщили сегодня, 13 декабря, в пресс-службе Одесской областной государственной администрации.

Как сообщил директор Департамента экономической политики и стратегического планирования Одесской ОГА Дмитрий Радулов, «Решение о добровольном объединении территориальных общин приняли Овидиопольский поселковый и Калаглийский сельский советы. В настоящее время Одесская облгосадминистрация готовит обращения о назначении Центральной избирательной комиссией первых выборов депутатов поселкового совета объединенной территориальной громады и поселкового головы».

СПРАВКА: В целом за три года реформы в Одесской области 108 (из 490 существовавших на начало реформы) городских, сельских и поселковых советов уже образовали 25 объединенных территориальных общин.

Наиболее плодотворным был 2017 год, когда в Одесской области было образовано 14 ОТГ, учитывая две, в которых выборы состоятся 24 декабря. При этом в 2015-м году в регионе было образовано 8 ОТГ, в 2016 — 3 ОТГ.

Общая площадь объединенных территориальных громад области составляет 24% территории области. Количество жителей Одесской области, проживающих на территории ОТГ составляет 260 тыс. 200 человек (10,9% от общего количества жителей региона).

версия для печати
Поиск:
расширенный

Мнения
Артём Филипенко
Прорыв или иллюзия прорыва? или О венской встрече по приднестровскому урегулированию
Накануне очередного заседания «Постоянного совещания по политическим вопросам в рамках переговорного процесса по приднестровскому урегулированию» в Вене, представители Молдовы и непризнанной ПМР подписали ряд протоколов, решающих проблемы, которые существовали годами. Но после завершения Венской встречи действительно возникли два вопроса — к чему это все приведет и благодаря чему или кому стали возможны такие позитивные сдвиги?

 
Loading...

Последние новости:
17:53 13.12.2017
В ряде домов Одессы в четверг, 14 декабря, отключат свет
17:25 13.12.2017
Одесский аэропорт опроверг информацию о предстоящем закрытии на время строительства новой ВПП
16:27 13.12.2017
15-метровую новогоднюю елку устанавливают на Дерибасовской
15:25 13.12.2017
Центр реинтеграции бездомных женщин на Балтской дороге будет открыт до конца года
13:25 13.12.2017
Правоохранители проводят проверку по факту наезда автобуса на ребенка в Белгороде-Днестровском


© 2005—2017 Информационное агентство «Контекст-Причерноморье» New
Свидетельство Госкомитета информационной политики, телевидения и радиовещания Украины №119 от 7.12.2004 г.
Использование любых материалов сайта возможно только со ссылкой на информационное агентство «Контекст-Причерноморье»
© 2005—2017 S&A design team / 0.857