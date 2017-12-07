Создана ещё одна ОТГ в Одесской области

16:48 / 13.12.2017

ОДЕССА, 13 ДЕКАБРЯ 2017 ГОДА, КОНТЕКСТ-ПРИЧЕРНОМОРЬЕ — В Одесской области образована еще одна объединенная территориальная громада — Овидиопольская поселковая ОТГ с административным центром в Овидиополе, передает корреспондент ИА «Контекст-Причерноморье».

Об этом агентству сообщили сегодня, 13 декабря, в пресс-службе Одесской областной государственной администрации.

Как сообщил директор Департамента экономической политики и стратегического планирования Одесской ОГА Дмитрий Радулов, «Решение о добровольном объединении территориальных общин приняли Овидиопольский поселковый и Калаглийский сельский советы. В настоящее время Одесская облгосадминистрация готовит обращения о назначении Центральной избирательной комиссией первых выборов депутатов поселкового совета объединенной территориальной громады и поселкового головы».

СПРАВКА: В целом за три года реформы в Одесской области 108 (из 490 существовавших на начало реформы) городских, сельских и поселковых советов уже образовали 25 объединенных территориальных общин.

Наиболее плодотворным был 2017 год, когда в Одесской области было образовано 14 ОТГ, учитывая две, в которых выборы состоятся 24 декабря. При этом в 2015-м году в регионе было образовано 8 ОТГ, в 2016 — 3 ОТГ.

Общая площадь объединенных территориальных громад области составляет 24% территории области. Количество жителей Одесской области, проживающих на территории ОТГ составляет 260 тыс. 200 человек (10,9% от общего количества жителей региона).