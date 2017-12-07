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Начал работать геопортал градостроительного кадастра Одесской области
15:37 / 11.12.2017
ОДЕССА, 11 ДЕКАБРЯ 2017 ГОДА, КОНТЕКСТ-ПРИЧЕРНОМОРЬЕ — В Одесской области начал работать геопортал градостроительного кадастра, передает корреспондент ИА «Контекст-Причерноморье».
Об этом агентству сообщили сегодня, 11 декабря, в пресс-службе Одесской областной государственной администрации со ссылкой на Управление по вопросам градостроительства и архитектуры ОГА.
Как отметили в пресс-службе, на сайте http://gradportal.od.ua/ можно найти актуальную документацию, а также электронные карты населенных пунктов области.
«Портал работает в открытом режиме и все пользователи ресурса смогут найти нужную информацию в один клик. Например, ознакомиться с действующим законодательством в сфере ведения градостроительной деятельности. Кроме этого, на портале существует привязка к геолокации, данным из земельного кадастра, в том числе — общедоступные систематизированные данные по населенным пунктам. К концу марта 2018 г. мы планируем пополнить данные геопортала схемами планирования еще 13 районов. На данный момент внесены данные 7 районов, и 6 — появятся до конца текущего года», — отметила начальник Управления по вопросам градостроительства и архитектуры Надежда Беленко.
В пресс-службе ОГА напомнили, что нововведение призвано создать прозрачные условия для работы предпринимателей; государственным органам — упростить проведение постоянного контроля над застройщиками, а органам местного самоуправления — создать возможность оперативного доступа для получения актуальных данных градостроительного кадастра. Планируется, что в будущем граждане смогут непосредственно на портале получать административные услуги — оформлять разрешительные документы на проведение строительства.
СПРАВКА: градостроительный кадастр — государственная система хранения и использования геопространственных данных о территории, административно-территориальных единицах, экологических, инженерно-геологических условиях, информационных ресурсах строительных норм, государственных стандартов и правил.
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Артём Филипенко
Накануне очередного заседания «Постоянного совещания по политическим вопросам в рамках переговорного процесса по приднестровскому урегулированию» в Вене, представители Молдовы и непризнанной ПМР подписали ряд протоколов, решающих проблемы, которые существовали годами. Но после завершения Венской встречи действительно возникли два вопроса — к чему это все приведет и благодаря чему или кому стали возможны такие позитивные сдвиги?
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