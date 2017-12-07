Веб-портал «Твой депутат» начнет свою работу с 1 января

11:32 / 09.12.2017

ОДЕССА, 09 ДЕКАБРЯ 2017 ГОДА, КОНТЕКСТ-ПРИЧЕРНОМОРЬЕ — Интернет-портал «Твой депутат Одесского городского совета» начнет свою работу с 1 января 2018 года, передает корреспондент ИА «Контекст-Причерноморье».

Об этом сообщили агентству сегодня, 9 декабря, в Департаменте информации Одесского горсовета.

По информации департамента, презентацию проекта «Твой депутат» (deputat.odessa.ua) провел 7 декабря в большом зале Одесского городского совета директор Департамента информации и связей с общественностью Андрей Сиваш.

Новый муниципальный веб-портал начнёт работу с 1 января.

Как отметил А. Сиваш, веб-портал «Твой депутат» разработан для эффективного взаимодействия депутатов Одесского городского совета с исполнительными органами горсовета и одесситами. Кроме того, работа портала должна стать действенным механизмом контроля работы депутатского корпуса избирателями.

На портале представлена карта г. Одессы с разбивкой на избирательные округа.

Для депутатов портал дает возможности: открыть свой электронный кабинет, размещать на персональной странице депутата информацию о себе и своей работе на округе; получать обращения избирателей в электронном виде и отвечать на них; отслеживать обращения граждан своего округа в системе «Единый центр обращений граждан».

На персональной странице депутата также будут опубликованы все его обращения в исполнительные органы Одесского городского совета. Ответы на депутатские обращения будут отражаться в электронном кабинете депутата и могут быть публичными. При этом депутат будет иметь возможность из своего электронного кабинета напрямую отправить депутатское обращение в исполнительные органы Одесского городского совета и отслеживать дальнейшее рассмотрение обращения.

Для горожан депутатский портал даст возможность: узнать имя и адрес приемной депутата, который представляет в Одесском городском совете интересы одесситов определенного округа; оставить обращение депутату или записаться к нему на прием; ознакомиться с биографией депутатов Одесского городского совета, их работой в городском совете и на своих округах; ознакомится с результатами поименного голосования депутатов по каждому решению сессии Одесского городского совета.