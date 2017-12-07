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«На реставрацию Музея морского флота требуется еще около 50 миллионов гривен», — губернатор
14:21 / 08.12.2017
ОДЕССА, 08 ДЕКАБРЯ 2017 ГОДА, КОНТЕКСТ-ПРИЧЕРНОМОРЬЕ — Председатель Одесской областной государственной администрации Максим Степанов сообщил, что на реставрацию одесского Музея морского флота требуется еще около 50 миллионов гривен, передает корреспондент ИА «Контекст-Причерноморье».
Об этом агентству сообщили сегодня, 8 декабря, в пресс-службе Одесской областной государственной администрации.
По информации пресс-службы, губернатор заявил, что, поскольку на реставрацию музея требуется еще около 50 млн. грн., рассматривается несколько вариантов решения проблемы. В частности, передача музея в аренду Администрации морских портов. «При условии, что они отремонтируют его в установленные сроки и откроют для посетителей», — пояснил М. Степанов.
«Музей морского флота имеет большое значение для жителей города и не только. Я лично занимаюсь его возрождением», — добавил он.
В пресс-службе ОГА также сообщили, что Департамент финансов Одесской областной государственной администрации планирует в 2018 году привлечь ресурс Государственного бюджета для сохранения Музея морского флота, Аккерманской крепости, Украинского театра.
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Артём Филипенко
Накануне очередного заседания «Постоянного совещания по политическим вопросам в рамках переговорного процесса по приднестровскому урегулированию» в Вене, представители Молдовы и непризнанной ПМР подписали ряд протоколов, решающих проблемы, которые существовали годами. Но после завершения Венской встречи действительно возникли два вопроса — к чему это все приведет и благодаря чему или кому стали возможны такие позитивные сдвиги?
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