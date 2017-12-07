Бюджет области-2018 и ряд целевых программ вынесен на рассмотрение сессии облсовета 21 декабря

13:45 / 08.12.2017

ОДЕССА, 08 ДЕКАБРЯ 2017 ГОДА, КОНТЕКСТ-ПРИЧЕРНОМОРЬЕ — В предварительную повестку дня назначенной на 21 декабря сессии Одесского областного совета включены, в частности, вопросы об утверждении бюджета области на 2018 год и ряда областных целевых программ, передает корреспондент ИА «Контекст-Причерноморье».

Об этом агентству сообщили сегодня, 8 декабря, в пресс-службе Одесского областного совета.

По информации пресс-службы, 21 декабря в 10:00 в сессионном зале Одесского областного совета начнется пленарное заседание пятнадцатой сессии областного совета VII созыва.

Среди вопросов, внесенных для рассмотрения на очередном заседании, — отчет председателя областного совета о своей деятельности, отчет Одесской областной государственной администрации о выполнении Программы социально-экономического и культурного развития Одесской области за I полугодие 2017 года и отчеты депутатов Одесского облсовета VII созыва за 2017 г.

Также депутаты должны утвердить Программу социально-экономического и культурного развития Одесской области на 2018 год, областную комплексную программу социальной поддержки населения на 2018-2020 годы «Социальная защита населения в Одесской области» и принять областной бюджет Одесской области на 2018 год.

После пленарного заседания состоится брифинг председателя областного совета Анатолия Урбанского.