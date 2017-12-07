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Бюджет области-2018 и ряд целевых программ вынесен на рассмотрение сессии облсовета 21 декабря
13:45 / 08.12.2017
ОДЕССА, 08 ДЕКАБРЯ 2017 ГОДА, КОНТЕКСТ-ПРИЧЕРНОМОРЬЕ — В предварительную повестку дня назначенной на 21 декабря сессии Одесского областного совета включены, в частности, вопросы об утверждении бюджета области на 2018 год и ряда областных целевых программ, передает корреспондент ИА «Контекст-Причерноморье».
Об этом агентству сообщили сегодня, 8 декабря, в пресс-службе Одесского областного совета.
По информации пресс-службы, 21 декабря в 10:00 в сессионном зале Одесского областного совета начнется пленарное заседание пятнадцатой сессии областного совета VII созыва.
Среди вопросов, внесенных для рассмотрения на очередном заседании, — отчет председателя областного совета о своей деятельности, отчет Одесской областной государственной администрации о выполнении Программы социально-экономического и культурного развития Одесской области за I полугодие 2017 года и отчеты депутатов Одесского облсовета VII созыва за 2017 г.
Также депутаты должны утвердить Программу социально-экономического и культурного развития Одесской области на 2018 год, областную комплексную программу социальной поддержки населения на 2018-2020 годы «Социальная защита населения в Одесской области» и принять областной бюджет Одесской области на 2018 год.
После пленарного заседания состоится брифинг председателя областного совета Анатолия Урбанского.
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Артём Филипенко
Накануне очередного заседания «Постоянного совещания по политическим вопросам в рамках переговорного процесса по приднестровскому урегулированию» в Вене, представители Молдовы и непризнанной ПМР подписали ряд протоколов, решающих проблемы, которые существовали годами. Но после завершения Венской встречи действительно возникли два вопроса — к чему это все приведет и благодаря чему или кому стали возможны такие позитивные сдвиги?
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