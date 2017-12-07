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«Только сказочный «пендель» и обещание сменить подрядчика ускорили работы в Аккерманской крепости», — Степанов
11:02 / 08.12.2017
ОДЕССА, 08 ДЕКАБРЯ 2017 ГОДА, КОНТЕКСТ-ПРИЧЕРНОМОРЬЕ — Председатель Одесской областной государственной администрации Максим Степанов заявил, что до последнего времени не велось никаких работ по предотвращению разрушения Аккерманской крепости, и даже начавшиеся противоаварийные работы подрядчик вёл «не особо напрягаясь», пока не последовал «сказочный пендель» и ультиматум о разрыве контракта, передает корреспондент ИА «Контекст-Причерноморье».
Об этом агентству сообщили сегодня, 8 декабря, в пресс-службе Одесской областной государственной администрации.
«Всемирно известная Аккерманская крепость разрушалась безумными темпами, особенно ее северная стена. К сожалению, полвека ничего не делалось, чтобы этот процесс остановить. Подрядчики, которые должны были проводить противоаварийные работы, тоже не особо напрягались. Только сказочный «пендель» и ультиматум о смене подрядчика резко оживили работы на этом объекте», — сообщил М. Степанов.
«Я рассчитываю, что уже к концу декабря мы завершим первоочередные мероприятия на северной стене. Наш следующий шаг — внесение Аккерманской крепости в Список всемирного наследия ЮНЕСКО», — добавил он.
Председатель облгосадминистрации поручил Управлению туризма, рекреации и курортов в месячный срок разработать предложения и проекты документов о включении крепости в Список всемирного наследия ЮНЕСКО и обеспечить реализацию этих мероприятий до 31 июля 2019 года.
СПРАВКА: Аккерманская (Белгород-Днестровская) крепость — один из самых популярных туристических объектов юга Украины. Точная дата начала строительства крепости неизвестна. Большинство историков считают её основателями генуэзцев, которые прибыли в Причерноморье в XIII веке.
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Артём Филипенко
Накануне очередного заседания «Постоянного совещания по политическим вопросам в рамках переговорного процесса по приднестровскому урегулированию» в Вене, представители Молдовы и непризнанной ПМР подписали ряд протоколов, решающих проблемы, которые существовали годами. Но после завершения Венской встречи действительно возникли два вопроса — к чему это все приведет и благодаря чему или кому стали возможны такие позитивные сдвиги?
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