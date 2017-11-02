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Губернатор пообещал в ближайшее время решить проблемы с землёй, отоплением на Шкодовой горе и получением вакцин
14:08 / 06.12.2017
ОДЕССА, 06 ДЕКАБРЯ 2017 ГОДА, КОНТЕКСТ-ПРИЧЕРНОМОРЬЕ — Председатель Одесской областной государственной администрации Максим Степанов уверен, что проблемы с оформлением земли в регионе, отоплением домов на Шкодовой горе и с поступлением вакцин в область будут решены в ближайшее время, передаёт корреспондент ИА «Контекст-Причерноморье».
Об этом председатель ОГА заявил сегодня, 6 декабря, на брифинге после аппаратного совещания.
Как заявил губернатор, «Предприниматель должен подать заявку на земельный участок и максимально быстро его оформить для ведения хозяйственной деятельности. А для этого нужны единые упрощённые правила оформления выхода на рынок земли».
Глава ОГА также сообщил, что он только вчера вернулся из Киева, а результатом поездки стало то, что уже сегодня на заседание Кабмина вынесен вопрос о включении отопления в 12 жилых домах на Шкодовой горе, жители которых стали заложниками чиновничьего крючкотворства.
«Как это так, на улице 0 градусов, а люди мёрзнут!», — возмутился М. Степанов.
Руководитель области также заверил, что в ближайшее время в регион поступят необходимые медицинские вакцины, поскольку Минздрав их уже получил.
За короткий период глава ОГА обещает решить и вопросы с оформлением земель Минобороны, «25% которой до сих пор не оформлены и с 1947 года не пересматривались кадастры».
«Как гражданин Украины хочу быть уверен, что стянуть тот или иной участок земли у военных будет невозможно», — подчеркнул он.
По словам М. Степанова, уже сейчас команда юристов оформляет участки в Одессе и её предместьях, а на очереди — Белгород-Днестровский и другие районы.
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Сергей Гриневецкий
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