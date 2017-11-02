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Почти 6 тысяч воинов АТО ожидают получения земельных участков в Одесской области
13:41 / 06.12.2017
ОДЕССА, 06 ДЕКАБРЯ 2017 ГОДА, КОНТЕКСТ-ПРИЧЕРНОМОРЬЕ — Почти 6 тыс. неисполненных заявок на получение земли от участников АТО находится в ГУ Госгеокадастра Одесской области, передаёт корреспондент ИА «Контекст-Причерноморье».
Об этом и. о. начальника Главного управления Госгеокадастра в Одесской области Сергей Вербовщук сообщил сегодня, 6 декабря, на расширенном аппаратном совещании в ОГА.
В ходе совещания, посвящённого земельным вопросам, губернатор Максим Степанов поинтересовался у руководителя ГУ Госкадастра, сколько в его ведомстве находится заявок от участников АТО на получение земельных участков. На что получил ответ — 5 тыс. 871.
При этом, по данным С. Вербовщука, получили разрешение 3 тыс. 800 участников АТО, а полноценными собственниками стали 1 тыс. 357 воинов.
По его словам, «очень много ошибок при оформлении заявки, в связи с чем на сайте ведомства были размещены соответствующие образцы. Но в общем числе есть и уже повторные заявки».
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Сергей Гриневецкий
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