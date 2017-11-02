50 тысяч гектаров сельхозземель в Одесской области остаются без документов

13:23 / 06.12.2017

ОДЕССА, 06 ДЕКАБРЯ 2017 ГОДА, КОНТЕКСТ-ПРИЧЕРНОМОРЬЕ — В Одесской области не оформлены документы на 50 тыс. га земли сельскохозяйственного назначения, передаёт корреспондент ИА «Контекст-Причерноморье».

Об этом сообщил в своём докладе и. о. начальника Главного управления Госгеокадастра в Одесской области Сергей Вербовщук сегодня, 6 декабря, на расширенном аппаратном совещании в ОГА.

Доклад руководителя ГУ Госкадастра был посвящён мерам по увеличению проведения земельных торгов по продаже прав аренды земельных участков сельскохозяйственного назначения государственной собственности и состоянию оформления земельных участков для ведения сельского хозяйства в 2017 году.

По словам чиновника, в Одесской области 50 тыс. га земли сельскохозяйственного назначения, которая обрабатывается, не имеет надлежащей документации полностью либо частично.

«А это значит, что с данной хозяйственной деятельности налоги не уплачиваются», — подчеркнул С. Вербовщук.

Только 14 тыс. га земли региона имеет соответствующую документацию, а на земельные аукционы могут быть выставлены только 1 тыс. 200 га земли.