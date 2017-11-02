Одесса > Новости > Власти Очередное заседание одесского исполкома назначено на 28 декабря 11:47 / 01.12.2017 ОДЕССА, 01 ДЕКАБРЯ 2017 ГОДА, КОНТЕКСТ-ПРИЧЕРНОМОРЬЕ — На 28 декабря назначено заседание исполнительного комитета Одесского горсовета, передает корреспондент ИА «Контекст-Причерноморье». Об этом агентству сообщили сегодня, 1 декабря, в Департаменте информации Одесского городского совета. По информации департамента, 28 декабря в 11:00 начнется заседание исполнительного комитета Одесского горсовета. Предварительно в повестку дня пока включен 1 вопрос: об ориентировочном текущем плане работы исполнительного комитета Одесского городского совета на І квартал 2018 года. версия для печати