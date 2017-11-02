Члены исполкома одобрили ход выполнения горбюджета

16:05 / 30.11.2017

ОДЕССА, 30 НОЯБРЯ 2017 ГОДА, КОНТЕКСТ-ПРИЧЕРНОМОРЬЕ — Члены исполкома одесского горсовета на сегодняшнем заседании одобрили ход выполнения бюджета города 2017 года по итогам 9 месяцев и перспективы на будущее, передаёт корреспондент ИА «Контекст-Причерноморье».

Отчет о выполнении бюджета города за 9 месяцев представляла заместитель городского головы, директор Департамента финансов Одесского горсовета Светлана Бедрега.

По данным руководителя департамента, за 9 месяцев расходы бюджета города составили 6 млрд. 406 млн. грн. (соответствуют плановым). По сравнению с прошлым годом расходы увеличились в 1,4 раза или на 1 млрд. 800 млн. грн. Все расходы, как защищённые статьи, так и незащищённые статьи, финансируются своевременно и в полном объёме. Начиная с 2015 года кредиторской задолженности не имеется ни на одну отчётную дату.

«Расходы бюджета на оплату труда составили 2 млрд. 111 млн. И здесь расходы города увеличились более, чем в полтора раза. К примеру, зарплата учителей высшей категории составляла в октябре 7 тыс. 765 грн. Это на 46% больше показателя декабря 2016 года.

В рамках бюджета финансируются целевые программы. Всего на 32 целевые программы профинансировано 1 млрд. 132 млн. грн. при утверждённой годовой сумме 1 млрд. 631 млн. грн.», — сообщила С. Бедрега.

Финансирование расходов бюджета развития за 3 квартала составило 1 млрд. 850 млн. грн. Если сравнивать с показателями 2016 года — это почти на 800 млн. грн. или 1,7 раза больше.

Плановый объём бюджета развития на сегодня составляет 2 млрд. 466 млн. грн., что на 400 млн. грн. больше показателей 2016 года.

«Основные расходы были на ремонты в учреждениях образования; ремонт, строительство и реконструкцию школ, ремонтные работы в учреждениях здравоохранения; это капитальный ремонт жилого фонда, лифтов, приобретение техники для коммунпредприятий, ремонт дорог и внутриквартальных проездов. Также выделялись деньги на подготовку к отопительном сезону КП «Теплоснабжение города Одессы», — заявила главный финансист города.

Проект отчета о выполнении бюджета города за 9 месяцев был единогласно одобрен членами исполкома и теперь будет вынесен на сессию горсовета.