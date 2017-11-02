Комиссия по общественному бюджету Одессы-2018 рассмотрела 71 проект, поддержала 38

12:59 / 25.11.2017

ОДЕССА, 25 НОЯБРЯ 2017 ГОДА, КОНТЕКСТ-ПРИЧЕРНОМОРЬЕ — Комиссия по общественному бюджету Одессы рассмотрела первые проекты 2018 года и поддержала 38 из них, передает корреспондент ИА «Контекст-Причерноморье».

Об этом сообщили агентству сегодня, 25 ноября, в Департаменте информации Одесского горсовета.

По информации департамента, 24 ноября в Большом зале Одесского городского совета (Думская пл., 1) состоялось первое рабочее заседание Комиссии по вопросам общественного бюджета Одессы-2018.

Кроме членов Комиссии, на заседании присутствовали авторы проектов, которые смогли выступить со своими разъяснениями, а также представители профильных структурных подразделений городского совета, СМИ и общественности.

Прием проектов общественного бюджета города Одессы на 2018 год проходил с 9 октября по 7 ноября. В электронной системе было зарегистрировано 187 проектов, поданных одесситами. После предварительной оценки на рассмотрение вынесено 163 проекта на общую сумму около 500 млн. гривен. Часть проектов получила негативное заключение профильных департаментов горсовета.

В ходе вчерашнего заседания члены Комиссии рассмотрели 71 проект.

По результатам рассмотрения поддержано 38 проектов; отправлены на доработку 19 проектов; 1 снят с голосования авторами; отклонены 13 проектов.

Среди одобренных проектов: Реставрация Карантинного спуска, оформление и благоустройство; Видеонаблюдение в общеобразовательных школах г. Одессы; Ремонт фасада парадных; Благоустройство Парка «Юность»; Создание сквера Одесских писателей на 8-й ст. Большого Фонтана; Санитарная обрезка пуховых тополей в Одессе; Реставрация бельгийских павильонов остановок трамвая (объект культурного наследия); «Город Сияющий Вночи»; «Поляна сказок»; Публичная карта зеленых насаждений, а также ряд других проектов, касающихся здравоохранения, развития спорта, органов СОН, библиотек, благоустройства территорий.

Проекты, по которым принято позитивное решение Комиссии, будут вынесены для открытого голосования одесситов.