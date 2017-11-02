Общественники заявили о грубом нарушении закона полицией и руководством Новобилярского поселкового совета

16:53 / 23.11.2017

ОДЕССА, 23 НОЯБРЯ 2017 ГОДА, КОНТЕКСТ-ПРИЧЕРНОМОРЬЕ — Волонтёры ОО «Совет по защите законности и правопорядка» заявили, что при попытке защитить жителей пгт. Новые Биляры Лиманского района Одесской области, сами стали жертвами беспредела, передаёт корреспондент ИА «Контекст-Причерноморье».

Об этом активисты заявили сегодня, 23 ноября, на пресс-конференции в ИА «Контекст-Причерноморье».

По их словам, в связи с недовольством работой поселкового совета пгт. Новые Биляры Лиманского района Одесской области жители обратились в ОО «Совет по защите законности и правопорядка» за защитой их прав. Обратившиеся пожелали остаться неизвестными, поскольку опасались запугиваний поселкового руководства.

18 ноября пятеро активистов «Совета по защите законности и правопорядка» приехали в Новые Биляры для проведения соцопроса.

Как рассказал председатель организации Александр Щелчков: «Не успели наши люди встретиться с жителями посёлка, как тут же подъехала машина с неизвестным, который, даже не дослушав, в чём дело, стал оскорблять активистов. Затем приехали машины с председателем поселкового совета Жанной Мартыновой и местным депутатом Андреем Горивенко и несколькими «местными жителями», которые стали угрожать нашим сотрудникам. При этом они заблокировали их машину и в течение 3 часов не позволяли ни покинуть посёлок, ни продолжать свою работу».

Далее, по словам общественника, глава поссовета вызвала полицию, принявшую сторону местного руководства. «Активистам хамили и удерживали их против их воли, без разъяснения причины задержания, более трёх часов, что является грубым нарушением Конституции Украины. Без решения суда. И только третий наряд полиции, в составе которого были следователи, разрулил ситуацию, и наши активисты смогли покинуть посёлок», — рассказал А. Щелчков.

Один из пострадавших активистов, пенсионер Олег Пальцев рассказал: «Нас удерживали на холоде, на сильном ветру у моря. На вопрос «Можем ли мы покинуть посёлок?» нам отвечали, что нет. На вопрос «На каком основании?» — никаких объяснений не следовало. Первые два полицейских вообще не показывали удостоверения и выполняли только указания поселкового головы. После инцидента мне стало плохо. Поднялось давление, я получил стресс. Я возмущён наглым и циничным поведением сотрудников полиции и местных депутатов. Мне понадобилось время, чтобы стабилизировать состояние здоровья. Я намерен подать иски в суды на действия виновных лиц, незаконно удерживавших нас в некомфортных погодных условиях, чтобы мне компенсировали нанесенный вред здоровью и моральный ущерб».

Участники пресс-конференции рассказали, что их представитель уже направился в Киев, чтобы подать жалобы в Генпрокуратуру, руководству Национальной полиции для объективного рассмотрение дела и привлечения виновных лиц к уголовной ответственности.

Полная видеоверсия пресс-конференции.