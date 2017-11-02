Губернатор намерен вернуть Летний театр в прежние границы Горсада и внести в реестр памятников архитектуры области

10:08 / 22.11.2017

ОДЕССА, 22 НОЯБРЯ 2017 ГОДА, КОНТЕКСТ-ПРИЧЕРНОМОРЬЕ — Председатель Одесской областной государственной администрации Максим Степанов намерен вернуть Летний театр в прежние границы Горсада, чтобы внести этот объект в реестр памятников архитектуры области, передаёт корреспондент ИА «Контекст-Причерноморье».

Об этом было объявлено в ходе аппаратного совещания в ОГА 21 ноября.

Так, в ходе аппаратного совещания председатель обладминистрации поинтересовался у начальника Управления культуры, существуют ли варианты сохранения Летнего театра и почему вообще сложилась нынешняя ситуация.

Как рассказала руководитель ведомства, в 1991 году при создании реестра памятников архитектуры, подлежащих охране государством, Городской сад был внесен туда без указания Летнего театра как неотъемлемого объекта памятника садово-парковой культуры. В результате, последние 20 лет «Летний театр был как бы ничей». Но на данный момент готовится обращение в Министерство культуры Украины об обретении Горсадом прежних границ, т.е. включении в его территорию Летнего театра. Документ будет отправлен в Киев через 2 дня.

На это губернатор заявил: «мы нашли механизм возврата Летнего театра городу».

При обсуждении ситуации депутат облсовета от фракции «Доверяй делам» Александр Ахмеров потребовал от губернатора разобраться с «людьми в камуфляже, выдававших себя за общественников при штурме Летнего театра 18 ноября, и дать оценку их злостным хулиганским действиям, в результате которых были столкновения, бросались дымовые гранаты, а начальнику областной полиции было нанесено ранение в голову».

А. Ахмерова поддержал руководитель фракции «Доверяй делам» в Горсовете Олег Брындак, который сделал ряд громких заявлений, в частности о том, что «проплаченные кем-то маргиналы» снесли кованные ворота, которые отнесли к дверям мэрии, разбили там стёкла, а затем разрисовали стены здания свастикой. О. Брындак потребовал признать, что этот факт «нечто большее, чем обычное хулиганство».

«Развал Украины начинается изнутри. Свастика на стенах Думской, а через пять минут это уже в российских новостях», — заявил депутат.

На это заявление М. Степанов ответил: «Я бы не преувеличивал действия отдельных людей — они не могут расколоть Украину. Я бы сам пошёл на эту акцию, если бы был в Одессе. Мой пресс-секретарь Катя ходила на эту акцию, которая должна была бы стать мирной, чтобы защитить Летний театр...».

«Начинать искать «злодеев» нужно ещё с 1991 года, когда Летний театр как бы забыли внести в реестр охраняемых памятников», — резюмировал руководитель обладминистрации.

Он также призвал дождаться правовой оценки событий 18 ноября у ворот Летнего театра.