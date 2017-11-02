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152 километра дорог отремонтировано в области за 10 месяцев, но губернатор считает ситуацию все еще неудовлетворительной
10:08 / 21.11.2017

ОДЕССА, 21 НОЯБРЯ 2017 ГОДА, КОНТЕКСТ-ПРИЧЕРНОМОРЬЕ — За 10 месяцев текущего года в Одесском регионе отремонтировано 152 км автотрасс общегосударственного значения, однако в ремонте нуждается ещё 80% дорог области, передает корреспондент ИА «Контекст-Причерноморье».

Об этом сообщили агентству сегодня, 21 ноября, в пресс-службе прокуратуры Одесской области.

По информации пресс-службы, за 10 месяцев текущего года в Одесском регионе отремонтировано 152 км дорог общегосударственного значения, а по итогам 12 месяцев этот показатель должен составить 244 км. При этом за весь 2016 г. было отремонтировано 127 км.

«Ситуация с качеством дорог в Одесской области все еще неудовлетворительная: 80% из них нуждаются в ремонте. Но мы взялись за наиболее важные участки и уже проводим невиданные за последние десятилетия объемы ремонтных работ. В Вилково теперь можно добраться 3 часа, еще зимой дорога занимала 6. В Кодыму добирались за 4,5 часа, теперь — за 3», — отметил председатель Одесской областной государственной администрации Максим Степанов.

По словам главы ОГА, такой прогресс в этом году был достигнут, в частности, благодаря успешной работе Одесской таможни, чьи сверхплановые отчисления были направлены на ремонт дорог.

«Решение проблемы качества дорог остается приоритетом моей команды и на 2018 год. Подробные планы мы сообщим позже», — подчеркнул губернатор.

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