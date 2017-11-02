«Объекты в Горсаду передали в частную собственность более 10 лет назад, и никакой застройки там не планируется», — Труханов

11:38 / 20.11.2017

ОДЕССА, 20 НОЯБРЯ 2017 ГОДА, КОНТЕКСТ-ПРИЧЕРНОМОРЬЕ — Одесский городской голова Геннадий Труханов заявил, что объекты в Городском саду, из-за которых возник конфликт в связи с распространённой информацией о планируемой застройке, были переданы в частную собственность более десяти лет назад, и никакой застройки там не планируется, передает корреспондент ИА «Контекст-Причерноморье».

Об этом мэр заявил сегодня, 20 ноября, на аппаратном совещании, после того, как общественная активистка ГО «Зелёный лист» Светлана Подпалая и её коллега озвучили с трибуны требования представителей общественности остановить застройку Летнего театра.

Общественники отметили, что объекты были переданы частному инвестору по «туалетной схеме», а теперь громада требует вернуть ей эту территорию и проводить реконструкцию за счёт городских денег, чтобы никакой застройщик не имел возможности захватить «такую ценную землю в самом сердце Одессы». Также С. Подпалая заявила, что требует пресечь действия «строительного лобби» в горсовете и уволить руководителя Управления защиты культурного наследия, «который позволяет проталкивать такие проекты».

Диалог у городского головы с активистами не сложился – когда мэр пытался говорить об открытости городской власти, общественники обвинили его в попытках манипулирования и покинули трибуну.

После этого Г. Труханов заявил, что территория, о которой идёт речь, была передана в частную собственность ещё в 2003 году, и с тех пор «сменилось много собственников». Мэр посетовал на нежелание общественников «услышать его», заявил, что никакого высотного строительства на территории Летнего театра не будет, но добавил, что дальнейшая судьба участка пока не определена: «Мы будем приглашать собственника и общаться с ним... Он имеет право проводить на своей собственности благоустройство. Наше право — только контролировать использование по целевому назначению... И мы выслушаем, что он предложит — зону отдыха, концертную площадку... Мы с вами будем утверждать этот проект, и на общественных слушаниях...».

На вопрос депутата Лилии Леонидовой о судьбе деревьев, которые, по некоторым данным планировалось спилить на этой территории, мэр ответил: «Департамент экологии выезжал на место, обследовал зелёные насаждения. Информации о том, что планировалось их сносить или срубить, у меня не было».

Г. Труханов также заявил, комментируя субботние события «Я уверен, что ничего общего с защитой нашего города, исторического центра там не было». По его мнению, правоохранители должны дать оценку произошедшему. «Кому-то надо было сделать так. Показать, что наш город неспокойный, разбить голову генералу, сорвать ворота, пытаться поджечь их, притащить их к мэрии, разбить стёкла в мэрии в субботу, когда официально выходной день...», — заявил он.

Напомним, что, по данным отдела коммуникации ГУНП области, субботняя акция в защиту Летнего театра в Горсаду переросла в потасовки участников митинга с полицией. В ход были пущены дымовые шашки и слезоточивый газ. Пострадали 20 полицейских, в том числе руководитель ГУНП Дмитрий Головин, который получил травму головы, пытаясь объясниться с участниками акции. Со стороны митинговавших, по данным правоохранителей, пострадавших нет, жалоб на действия полиции не поступало.

Сведения об указанных событиях внесены в ЕРДР по предварительной правовой квалификации ч. 4 ст. 296 (хулиганство) и ст. 345 (угроза или насилие в отношении работника правоохранительного органа) УК Украины. Однако задержан никто из участников не был.