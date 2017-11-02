Центр админуслуг записывает в очередь на получение ID-паспортов уже на май

09:39 / 20.11.2017

ОДЕССА, 20 НОЯБРЯ 2017 ГОДА, КОНТЕКСТ-ПРИЧЕРНОМОРЬЕ — Центр предоставления админуслуг Одесского горсовета сейчас записывает в очередь на получение ID-паспортов уже на май, передает корреспондент ИА «Контекст-Причерноморье».

Об этом директор Департамента предоставления административных услуг Одесского городского совета Евгения Абрамова сообщила сегодня, 20 ноября, в ходе аппаратного совещания в горсовете.

Е. Абрамова отметила, что одна из востребованных услуг Центра предоставления админуслуг Одесского горсовета — выдача биометрических паспортов для выезда за границу и выдача паспортов гражданина Украины в форме ID-карты. По её данным, с апреля за этими услугами в Центр обратились более 6 тысяч человек, однако получили такие паспорта лишь 4 тысячи человек. Сейчас не срочные паспорта оформляются за 3 месяца, срочные — порядка 1,5 месяца.

Директор Департамента отметила, что, в первую очередь, задержка в выдаче этих документов связана с недостачей бланков, которые печатает централизованно столичный Полиграфкомбинат. Там обещают в декабре установить новое оборудование и к февралю «разгрести» накопившиеся очереди печати бланков.

В самом Центре предоставления админуслуг сейчас расширяется штат, обслуживающий оказание данного вида услуг.

«Пока же граждан записывают в очередь на приём уже на 5 мая 2018 года», — добавила Е. Абрамова.

Кроме Центра админуслуг по этому вопросу принимают районные и городское подразделения Госмиграционной службы и два специализированных подразделения.

Также директор департамента сообщила, что Департаменту приходится проводить проверки регистрации 14-летних детей, которые обращаются за получением первого паспорта. По словам Е. Абрамовой, иногда выясняется, что паспортистки регистрировали детей «в своих карточках, но не передавали эту информацию, и фактически ребёнок не был зарегистрирован».