Депутаты облсовета подняли ряд вопросов по расходованию бюджетных средств

16:35 / 17.11.2017

ОДЕССА, 17 НОЯБРЯ 2017 ГОДА, КОНТЕКСТ-ПРИЧЕРНОМОРЬЕ — В ходе сегодняшней сессии Одесского областного совета депутаты подняли вопросов по расходованию бюджетных средств, передает корреспондент ИА «Контекст-Причерноморье».

На некоторые вопросы депутатов ответил присутствующий на пленарном заседании председатель Одесской областной государственной администрации Максим Степанов.

Губернатора, в частности, спросили «почему ничего не делается по укреплению противопожарной безопасности?». На это М. Степанов ответил, что легче всего было бы выделить 20-30 млн. грн. на превентивные меры и сказать, что все хорошо. «Но это не так. Более 20 лет этими вопросами никто не занимался, и в 2/3 социальных учреждений области есть проблемы. Поэтому для того, чтобы решить проблему комплексно, необходимо 700 млн. грн.», — добавил губернатор.

Следующий вопрос касался судьбы укрепительных работ северной стены Аккерманской крепости. По словам губернатора на эти цели было выделено 3 млн. 200 тыс. грн., но недавнее инспектирование ход работ показало, что работы вряд ли будут завершены до 1 декабря, как ранее обещал подрядчик. «Понимая, что работы не ведутся, я ищу другой выход, как это сделать», — заявил глава ОГА. При этом М. Степанов отметил, что прекрасно понимает — на поиски другого подрядчика будет затрачено не менее 3 месяцев. «Но крепость должна быть сохранена и получить статус памятника архитектуры мирового значения», — добавил он.

Ещё несколько вопросов также касались расходных статей бюджета. Так, депутаты сообщили, что еще в прошлом году поселку Лиманское Раздельнянского района, где расположен военный городок, было выделено 2 млн. 80 тыс. грн. на решение проблем с отоплением. Однако сам поселок, военные с семьями, уже 2 года остаются без отопления. А в селе Каменское того же района на благоустройство школы выделили 1,5 млн. грн., но никаких работ не проведено. Кроме того, на строительство трассы «Кучурган – Овидиополь» в мае было выделено 160 млн. грн. — эти деньги никто не осваивает и работы не проводятся.

Руководитель Департамента финансов ОГА Марина Зинченко заявила, что по поводу отопления в военном городке — она «не видела ни одного депутатского запроса», к тому же «неясно на что выделять деньги» — на саму теплосеть, на её распределение по домам или другое. Что же касается строительства дороги — по её словам, этот проект будет реализован в рамках «таможенного эксперимента». И средства на благоустройство школы также «будут освоены».