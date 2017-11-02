Депутаты облсовета приняли изменения в программу «Защита и забота»

14:24 / 17.11.2017

ОДЕССА, 17 НОЯБРЯ 2017 ГОДА, КОНТЕКСТ-ПРИЧЕРНОМОРЬЕ — Депутаты облсовета на внеочередном пленарном заседании сессии приняли изменения в программу «Защита и забота», передает корреспондент ИА «Контекст-Причерноморье».

Обсуждение вопроса о внесении изменений в областную целевую программу социальной поддержки населения на 2016-2017 годы «Защита и Забота» продолжалось более часа.

Согласно докладу директора Департамента социальной и семейной политики ОГА Лилии Коваленко, финансирование ряда социальных направлений по данной программе уменьшены в связи с большим количеством заявлений.

Так, на выплаты жителям области, которым исполнилось 100 и более лет, предполагается выделить 308 тыс. грн. Социальные выплаты участникам и инвалидам Второй Мировой войны составят 1 млн. 500 тыс. грн. (на 559 тыс. меньше ранее запланированного объёма). 4 млн. 565 тыс. областные власти намерены выделить афганцам и другим участникам операций в «горячих точках», 2 млн. 462 тыс. — воинам АТО. Семьям погибших и пострадавших детей из лагеря «Виктория», а также воспитанников, находившихся в лагере во время пожара, выделяется 785 тыс. грн., хотя первоначально планировалось 900 тыс. грн.

Без изменений осталась статья выплат пострадавшим от аварии на ЧАЭС.

Отдельной статьей, вызвавшей бурные споры в зале, предполагается выделение 106 тыс. грн. «на празднование памятных событий и дат».

В ходе обсуждения вопроса, представители депутатского корпуса заявили, что требует решения проблема задолженности перед медиками региона — по некоторым данным, сумма долгов по зарплате медперсоналу составляет 100 млн. грн., «и есть риск, что многие медики могут остаться без зарплаты, либо их места могут быть вообще ликвидированы». На это руководитель департамента финансов ОГА Марина Зинченко возразила, что такая информация не соответствует действительности — никакой задолженности нет, вопрос контролируется. Кроме того, за матпомощью обращалось так много людей, что чиновники просто не успевают рассматривать заявления — на сегодняшний день на рассмотрение подано 3 тысячи заявок, из них обработано 1 тыс. 600 обращений — это заявки за 2015, 2016, 2017 г. На данный момент по этой статье выплачено11 млн. грн., на чем деньги закончились.

Несмотря на бурные дебаты, принятие предложенных изменений поддержали 54 депутата.