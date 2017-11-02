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Начала работу внеочередная сессия облсовета
12:52 / 17.11.2017

ОДЕССА, 17 НОЯБРЯ 2017 ГОДА, КОНТЕКСТ-ПРИЧЕРНОМОРЬЕ — Открылось пленарное заседание четырнадцатой, внеочередной, сессии Одесского областного совета VII созыва, передает корреспондент ИА «Контекст-Причерноморье».

На момент начала сессия в зале зарегистрировались 49 депутатов.

В первую очередь депутаты облсовета 34 голосами приняли обращение к руководству Кабмина и Верховной Рады о продолжении действия «таможенного эксперимента» до 1 января 2020 года. Напомним, что благодаря действию этого эксперимента часть средств от перевыполнения плана таможенных поступлений направляется на ремонт дорог в регионе.

Также был рассмотрен вопрос о предоставлении в 2017 г. льгот по аренде имущества тергромад Украинской федерации таиландского бокса муэй-тай. Однако это решение не набрало достаточного количества депутатских голосов.

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