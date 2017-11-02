Одесса > Новости > Власти Внеочередное заседание облсовета назначено на завтра (уточнённая) 11:48 / 16.11.2017 ОДЕССА, 16 НОЯБРЯ 2017 ГОДА, КОНТЕКСТ-ПРИЧЕРНОМОРЬЕ — На завтра, 17 ноября, назначено внеочередное пленарное заседание сессии областного совета VII созыва, передает корреспондент ИА «Контекст-Причерноморье». Об этом агентству сообщили сегодня, 16 ноября, в пресс-службе Одесского областного совета. По информации пресс-службы, 17 ноября в 12:00 в сессионном зале Одесского областного совета состоится пленарное заседание четырнадцатой, внеочередной, сессии областного совета VII созыва. В повестку дня основным включен вопрос о внесении изменений в областную целевую программу социальной поддержки населения на 2016-2017 годы «Защита и Забота», также будут рассмотрены и другие вопросы. После пленарного заседания состоится брифинг председателя областного совета Анатолия Урбанского. версия для печати