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Внеочередное заседание облсовета назначено на завтра (уточнённая)
11:48 / 16.11.2017
ОДЕССА, 16 НОЯБРЯ 2017 ГОДА, КОНТЕКСТ-ПРИЧЕРНОМОРЬЕ — На завтра, 17 ноября, назначено внеочередное пленарное заседание сессии областного совета VII созыва, передает корреспондент ИА «Контекст-Причерноморье».
Об этом агентству сообщили сегодня, 16 ноября, в пресс-службе Одесского областного совета.
По информации пресс-службы, 17 ноября в 12:00 в сессионном зале Одесского областного совета состоится пленарное заседание четырнадцатой, внеочередной, сессии областного совета VII созыва.
В повестку дня основным включен вопрос о внесении изменений в областную целевую программу социальной поддержки населения на 2016-2017 годы «Защита и Забота», также будут рассмотрены и другие вопросы.
После пленарного заседания состоится брифинг председателя областного совета Анатолия Урбанского.
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Сергей Гриневецкий
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