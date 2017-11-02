Градостроительный кадастр области к концу года начнёт работать в режиме онлайн

09:49 / 15.11.2017

ОДЕССА, 15 НОЯБРЯ 2017 ГОДА, КОНТЕКСТ-ПРИЧЕРНОМОРЬЕ — Градостроительный кадастр Одесской области станет доступным в онлайн-режиме уже до конца 2017 года, передает корреспондент ИА «Контекст-Причерноморье».

Об этом агентству сообщили сегодня, 15 ноября, в пресс-службе Одесской областной государственной администрации.

По информации пресс-службы, на геопортале области в открытом доступе появятся генеральные планы населенных пунктов и детальные планы территории.

«Нововведение создаст прозрачные условия для работы предпринимателей. Кроме того, значительно улучшит управление устойчивым развитием территорий. Упростится проведение постоянного градостроительного мониторинга с целью контроля над застройщиками по соблюдению регламентов. При изменении социально-экономических условий развития это позволит оперативно вносить изменения в утвержденную документацию», — сообщила начальник Управления по вопросам градостроительства и архитектуры Одесской ОГА Надежда Беленко.

В пресс-службе добавили, что введение геоинформационной системы градостроительного кадастра требует надлежащего материально-технического обеспечения отделов архитектуры райгосадминистраций, тогда как, по данным профильного управления ОГА, в 4 районах отсутствует постоянное подключение к сети интернет.

Сейчас планировочная документация окончательно утверждена в 7 районах Одесской области Белгород-Днестровском, Измаильском, Лиманском, Любашевском, Овидиопольском, Подольском и Ренийском. Планируется, что целом до конца года будут утверждены документы по 20 из 26 районов. Остальные — в первом полугодии 2018 года.