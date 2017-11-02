Админуслуги жителям Киевского района временно будут предоставлять по другому адресу

17:41 / 10.11.2017

ОДЕССА, 10 НОЯБРЯ 2017 ГОДА, КОНТЕКСТ-ПРИЧЕРНОМОРЬЕ — У отделения админуслуг Киевского района с ближайшего понедельника временно изменяется адрес, передает корреспондент ИА «Контекст-Причерноморье».

Об этом сообщили агентству сегодня, 10 ноября, в Департаменте информации Одесского горсовета.

По информации департамента, в связи с проведением ремонтных работ в Киевской районной администрации Одесского горсовета, прием и выдача документов в территориальном подразделении Департамента предоставления административных услуг Одесского горсовета в Киевском районе по адресу: ул. Ак. Королева, 9 временно прекращается с 13 ноября.

Прием жителей и выдача готовых документов по таким административным услугам как регистрации места проживания, снятие с регистрации места проживания, выдача справок о месте проживания, вклеивание в паспорт гражданина Украины фотографии, осуществляется по адресу: ул. Косовская, 2-Д.

Прием обращений и выдача готовых документов по оформлению выдачи и обмена паспорта гражданина Украины для выезда за границу, паспорта гражданина Украины в форме ID карты осуществляется по адресу: ул. Ген Петрова, 22.