|
|
Горсовет объявил конкурс по отбору инвестора для внедрения проекта «Электронный билет»
17:44 / 08.11.2017
ОДЕССА, 08 НОЯБРЯ 2017 ГОДА, КОНТЕКСТ-ПРИЧЕРНОМОРЬЕ — Одесский горсовет объявил конкурс по отбору инвестора для внедрения проекта «Электронный билет» — заявки будут принимать с 28 декабря, передает корреспондент ИА «Контекст-Причерноморье».
Об этом сообщили агентству сегодня, 8 октября, в Департаменте информации Одесского горсовета.
По информации департамента, Одесский городской совет объявляет конкурс по отбору инвестора для внедрения автоматизированной системы учета оплаты проезда в городском пассажирском транспорте общего пользования г. Одессы. Организатором конкурса выступает Департамент транспорта, связи и организации дорожного движения Одесского городского совета.
В числе требований, предъявляемых к участникам, в частности: наличие права интеллектуальной собственности или наличие права использования программного обеспечения, необходимого для внедрения объекта инвестирования и его дальнейшей работы; наличие ряда сертификатов; наличие территориального сервисного центра в Одессе, способного обеспечить гарантийный и послегарантийный ремонт валидаторов и другой аппаратной части для автоматизированной системы учета оплаты проезда в кратчайшие сроки; наличие опыта внедрения и эксплуатации систем обслуживания платежей населения; наличие собственного конструкторского бюро с опытом разработки и внедрения проектов на транспорте не менее 5 лет и др.
Подробнее с условиями конкурса можно ознакомиться на официальном сайте горсовета.
|
Поиск:
Сергей Гриневецкий
Государственная региональная политика остается одним из слабых звеньев отечественной внутренней политики. Вопрос о её реформе не потерял своей актуальности и связан не только с необходимостью решения внутренних экономических проблем, но и с обязательствами, которые взяла на себя Украина, подписав соглашение об Ассоциации с ЕС
Loading...
Последние новости:
17:59 08.11.2017
17:25 08.11.2017
16:11 08.11.2017
15:47 08.11.2017
Депутаты горсовета призвали Премьер-министра решить вопрос о погашении долгов по субсидиям одесским семьям
14:38 08.11.2017
Горсовет принял обращение к Президенту «о недопустимости дискриминации нацменьшинств относительно образования»
|© 2005—2017 Информационное агентство «Контекст-Причерноморье» New
Свидетельство Госкомитета информационной политики, телевидения и радиовещания Украины №119 от 7.12.2004 г.© 2005—2017 S&A design team / 0.031
Использование любых материалов сайта возможно только со ссылкой на информационное агентство «Контекст-Причерноморье»