17:44 / 08.11.2017

ОДЕССА, 08 НОЯБРЯ 2017 ГОДА, КОНТЕКСТ-ПРИЧЕРНОМОРЬЕ — Одесский горсовет объявил конкурс по отбору инвестора для внедрения проекта «Электронный билет» — заявки будут принимать с 28 декабря, передает корреспондент ИА «Контекст-Причерноморье».

Об этом сообщили агентству сегодня, 8 октября, в Департаменте информации Одесского горсовета.

По информации департамента, Одесский городской совет объявляет конкурс по отбору инвестора для внедрения автоматизированной системы учета оплаты проезда в городском пассажирском транспорте общего пользования г. Одессы. Организатором конкурса выступает Департамент транспорта, связи и организации дорожного движения Одесского городского совета.

В числе требований, предъявляемых к участникам, в частности: наличие права интеллектуальной собственности или наличие права использования программного обеспечения, необходимого для внедрения объекта инвестирования и его дальнейшей работы; наличие ряда сертификатов; наличие территориального сервисного центра в Одессе, способного обеспечить гарантийный и послегарантийный ремонт валидаторов и другой аппаратной части для автоматизированной системы учета оплаты проезда в кратчайшие сроки; наличие опыта внедрения и эксплуатации систем обслуживания платежей населения; наличие собственного конструкторского бюро с опытом разработки и внедрения проектов на транспорте не менее 5 лет и др.

Подробнее с условиями конкурса можно ознакомиться на официальном сайте горсовета.