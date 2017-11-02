ИА «Контекст Причерноморье»
логин:
пароль:
Актуальные темы
Мнения
Мониторинги
Анонсы
Спорт
Архив
Пресс-релизы
Фото и видео
Последнее видео
Прес-конференція, яка присвячена підсумкам виборів до місцевих об'єднаних територіальних громад
Инфографика
Курсы валют. Доллар США. Покупка:
 
Погода




Горсовет объявил конкурс по отбору инвестора для внедрения проекта «Электронный билет»
17:44 / 08.11.2017

ОДЕССА, 08 НОЯБРЯ 2017 ГОДА, КОНТЕКСТ-ПРИЧЕРНОМОРЬЕ — Одесский горсовет объявил конкурс по отбору инвестора для внедрения проекта «Электронный билет» — заявки будут принимать с 28 декабря, передает корреспондент ИА «Контекст-Причерноморье».

Об этом сообщили агентству сегодня, 8 октября, в Департаменте информации Одесского горсовета.

По информации департамента, Одесский городской совет объявляет конкурс по отбору инвестора для внедрения автоматизированной системы учета оплаты проезда в городском пассажирском транспорте общего пользования г. Одессы. Организатором конкурса выступает Департамент транспорта, связи и организации дорожного движения Одесского городского совета.

В числе требований, предъявляемых к участникам, в частности: наличие права интеллектуальной собственности или наличие права использования программного обеспечения, необходимого для внедрения объекта инвестирования и его дальнейшей работы; наличие ряда сертификатов; наличие территориального сервисного центра в Одессе, способного обеспечить гарантийный и послегарантийный ремонт валидаторов и другой аппаратной части для автоматизированной системы учета оплаты проезда в кратчайшие сроки; наличие опыта внедрения и эксплуатации систем обслуживания платежей населения; наличие собственного конструкторского бюро с опытом разработки и внедрения проектов на транспорте не менее 5 лет и др.

Подробнее с условиями конкурса можно ознакомиться на официальном сайте горсовета.

версия для печати
Поиск:
расширенный

Мнения
Сергей Гриневецкий
ГОСУДАРСТВЕННАЯ РЕГИОНАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА: ЕСТЬ ЛИ ВЫХОД ИЗ ЗАМКНУТОГО КРУГА?
Государственная региональная политика остается одним из слабых звеньев отечественной внутренней политики. Вопрос о её реформе не потерял своей актуальности и связан не только с необходимостью решения внутренних экономических проблем, но и с обязательствами, которые взяла на себя Украина, подписав соглашение об Ассоциации с ЕС

 
Loading...

Последние новости:
17:59 08.11.2017
В четверг, 9 ноября, в ряде домов Одессы отключат свет
17:25 08.11.2017
Укрепление северной стены Аккерманской крепости должно быть завершено до конца ноября
16:11 08.11.2017
«Санаторий «Ласточка» в последнее время был нерентабельным», — мэр
15:47 08.11.2017
Депутаты горсовета призвали Премьер-министра решить вопрос о погашении долгов по субсидиям одесским семьям
14:38 08.11.2017
Горсовет принял обращение к Президенту «о недопустимости дискриминации нацменьшинств относительно образования»


© 2005—2017 Информационное агентство «Контекст-Причерноморье» New
Свидетельство Госкомитета информационной политики, телевидения и радиовещания Украины №119 от 7.12.2004 г.
Использование любых материалов сайта возможно только со ссылкой на информационное агентство «Контекст-Причерноморье»
© 2005—2017 S&A design team / 0.031