«Санаторий «Ласточка» в последнее время был нерентабельным», — мэр

16:11 / 08.11.2017

ОДЕССА, 08 НОЯБРЯ 2017 ГОДА, КОНТЕКСТ-ПРИЧЕРНОМОРЬЕ — Одесский городской голова Геннадий Труханов заявил, что детский противотуберкулёзный санаторий «ласточка» в последнее время был заполнен только наполовину, что делало его работу нерентабельной, передает корреспондент ИА «Контекст-Причерноморье».

Вопрос о возможном закрытии санатория «Ласточка» на Даче Ковалевского был поднят в сессионном зале горсовета после того, как повестка дня сессии была исчерпана.

Городской голова заявил, что санаторий, рассчитанный на 120-130 человек, на данный момент принимает 60, а то и меньше, что делает его работу нерентабельной, а выделение средств горбюджета — нецелесообразным.

Мэр при этом подчеркнул, что вся негативная информация касающаяся закрытия санатория с целью продажи земли под застройку идет непосредственно от сотрудников санатория. Он поручил подчиненным «разобраться с сотрудниками санатория по этому вопросу», а также разобраться с сотрудниками некоторых СМИ, которые «подхватили это и льют грязь».

Напомним, что ранее в ряде одесских СМИ со ссылкой на сотрудников санатория «Ласточка» появилась информация о планируемом закрытии санатория. Комментируя появившиеся слухи, в Департаменте информации Одесского городского совета заявили, что «в соответствии с предписанием Киевского районного отдела ГУ ГСЧС в Одесской области, а также учитывая результаты проверки департамента здравоохранения Одесского горсовета соблюдения Правил круглосуточного пребывания детей в Детском противотуберкулезном санатории «Ласточка» с 11 ноября будет временно приостановлена работа данного санатория». В лагере планируется провести ремонт, сроки проведения которого будут определены соответствующими службами и специалистами. Для дальнейшего лечения дети из санатория «Ласточка» будут переведены в расположенные на территории города Одессы оздоровительные учреждения аналогичного профиля: дети в возрасте 4-7 лет — в отделение «Малютка» санатория «Зеленая горка», дети 7-17 лет — в санаторий «Степной воздух». Выплата заработной платы на период вынужденного простоя сотрудникам санатория «Ласточка» будет осуществляться в соответствии с законодательством.