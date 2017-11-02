Депутаты горсовета призвали Премьер-министра решить вопрос о погашении долгов по субсидиям одесским семьям

15:47 / 08.11.2017

ОДЕССА, 08 НОЯБРЯ 2017 ГОДА, КОНТЕКСТ-ПРИЧЕРНОМОРЬЕ — Завершая сегодняшнюю очередную сессию горсовета, одесские депутаты приняли обращение к Премьер-министру В. Гройсману о немедленном погашении задолженности государства по субсидиям перед Одессой в размере 133 млн. грн., передает корреспондент ИА «Контекст-Причерноморье».

Текст обращения зачитывала депутат Светлана Осауленко, которая отметила, что количество одесских семей, нуждающихся в оформлении субсидии, значительно выросло по сравнению с прошлым годом, а в связи с невозможностью оплачивать коммунальные услуги жителей отключают от тепла, газа, воды, света. Поэтому одесский депутатский корпус просит Премьера незамедлительно рассмотреть этот вопрос и принять меры