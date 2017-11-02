Горсовет выделил 71 миллион гривен на ремонты коммуникаций в жилых домах Одессы

13:22 / 08.11.2017

ОДЕССА, 08 НОЯБРЯ 2017 ГОДА, КОНТЕКСТ-ПРИЧЕРНОМОРЬЕ — В ходе заседания ХXI сессии Одесского городского совета VІІ созыва депутаты приняли решение о внесении изменений в Городскую целевую программу развития ЖКХ Одессы на 2017-2021 годы, выделяющее 71 млн. грн. на ремонты коммуникаций в жилых домах, передает корреспондент ИА «Контекст-Причерноморье».

Наибольшие дискуссии в ходе обсуждения блока вопросов о целевых программах развернулись вокруг вопроса 3.9 — о внесении изменений в Городскую целевую программу развития ЖКХ Одессы на 2017-2021 годы, утвержденную в июле 2017 г.

Согласно принятым изменениям, из бюджета города на ремонты различных коммуникаций в жилых домах выделяется 71 млн. грн.

Депутат Алексей Еремица отметил, что, когда речь идет о выполнении реальных ремонтных работ, при рассмотрении жалоб жильцов, особенно погорельцев, у коммунальных служб возникает масса отговорок и отписок, в связи с чем эти работы не производятся. Депутат Богдан Гиганов добавил, что непонятно, на что конкретно выделяются эти 71 млн. грн.

Депутат Александр Иваницкий, в свою очередь, пояснил, что программа развития ЖКХ утверждена, однако постоянно проходит корректировку в профильных комиссиях.

Первый вице-мэр Анатолий Орловский также напомнил, что 93% жилья в Одессе приватизировано.

В итоге решение было принято 54 голосами.

Также возникли вопросы по поводу пункта 3.2 повестки — вопроса о внесении изменений в программу модернизации лифтов на 2016-2020 годы. Депутаты отмечали, что к ним поступают жалобы жителей на неработающие лифты в спальных районах, причём ЖКСы плохо реагируют на такие обращения, а если ремонтируют, то дают гарантию не более чем на 2 недели.

А. Орловский ответил, что до конца года по этой программе в Одессе будет отремонтировано 400 лифтов, «чего на сегодняшний день не делают ни в одном городе Украины». Он также отметил, что есть единичные проблемные адреса, о которых городским властям известно, и по этим вопросам «ведётся работа».