Горсовет принял изменения в программу номинирования центра Одессы на включение в список ЮНЕСКО

13:16 / 08.11.2017

ОДЕССА, 08 НОЯБРЯ 2017 ГОДА, КОНТЕКСТ-ПРИЧЕРНОМОРЬЕ — В ходе заседания ХXI сессии Одесского городского совета VІІ созыва депутаты приняли решение о внесении изменений в Городскую целевую программу «Номинирование исторического достояния Одессы в Список всемирного наследия ЮНЕСКО» на 2016-2018 годы, утвержденную решением Одесского городского совета от 30 июня 2016 года, передает корреспондент ИА «Контекст-Причерноморье».

В ходе обсуждения данного вопроса депутат Алексей Еремица задал 2 уточняющих вопроса: почему необходима корректировка плана и каким образом будут осуществляться ремонты зданий, претендующих на включение в список ЮНЕСКО.

Начальник Управления по охране объектов культурного наследия Андрей Шелюгин в ответ заявил, что за последние десятилетия произошло много изменений, многие объекты получили статус объекта историко-архитектурного наследия, но не были внесены в реестр. Также есть неверные адреса и есть двойные адреса, так что план требует корректировки.

Что касается ремонта, А. Шелюгин отметил, что по поручению городского головы ремонтные работы «будут осуществляться комплексно», как на Преображкенской, Тираспольской, в Воронцовском переулке.

Особый интерес вызвала Сторожевая башня (в парке Шевченко), которая в 2015 г. была восстановлена городом. Как заявил Геннадий Труханов, этот объект сразу стал привлекательным для туристов. Однако А. Шелюгин добавил, что из-за актов вандализма башня постоянно требует ремонта, на что до конца года выделяется 200 тыс. грн. сейчас объект под охраной. Там проводятся выставки, но самого начальника Управления беспокоит присутствие «ярмарки с шашлычниками», которая не украшает территорию вокруг исторического объекта.