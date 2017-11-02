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Депутаты горсовета не захотели делать перерыв в работе сессии
13:25 / 08.11.2017
ОДЕССА, 08 НОЯБРЯ 2017 ГОДА, КОНТЕКСТ-ПРИЧЕРНОМОРЬЕ — Депутатский корпус Одесского горсовета в данный момент отверг очередное предложение объявить перерыв в работе сессии, передает корреспондент ИА «Контекст-Причерноморье».
К настоящему моменту на заседании полностью проголосован 4-й блок вопросов, в том числе вопрос о даче согласия на приобретение в коммунальную собственность территориальной громады Одессы квартир для создания фонда жилья для временного проживания.
Представители Управления капитального строительства заявили, что город готов приобретать квартиры в том числе у физических лиц по цене от 300 до 400 долл. за кв. м на эти цели.
Сейчас депутаты голосуют за 6-й блок вопросов — по земельным правоотношениям.
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Сергей Гриневецкий
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