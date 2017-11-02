Одесса > Новости > Власти Сегодняшнее заседание исполкома отменено 14:26 / 07.11.2017 ОДЕССА, 07 НОЯБРЯ 2017 ГОДА, КОНТЕКСТ-ПРИЧЕРНОМОРЬЕ — Анонсированное на сегодня, 7 ноября, в 16:00 внеочередное заседание исполнительного комитета Одесского горсовета отменено, передает корреспондент ИА «Контекст-Причерноморье». Об этом агентству сообщили сегодня, 7 ноября, в Департаменте информации Одесского городского совета, никак не прокомментировав причины отмены. С официального сайта горсовета сообщение о внеочередном исполкоме просто удалено. Напомним, что на завтра, 8 ноября, назначена сессия Одесского городского совета. Сегодня, 7 ноября, в 16:00 планировалось созвать внеочередное заседание исполнительного комитета горсовета. В повестку дня были включены 2 вопроса: о внесении на рассмотрение Одесского горсовета проекта решения «О внесении изменений в Городскую программу «Равенство» на 2016-2019 годы» и о внесении на рассмотрение горсовета проекта решения «О внесении изменений в Городскую программу «Электронный открытый город» г. Одессы на 2015-2018 годы». версия для печати