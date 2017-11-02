|
|
Сегодняшнее заседание исполкома отменено
14:26 / 07.11.2017
ОДЕССА, 07 НОЯБРЯ 2017 ГОДА, КОНТЕКСТ-ПРИЧЕРНОМОРЬЕ — Анонсированное на сегодня, 7 ноября, в 16:00 внеочередное заседание исполнительного комитета Одесского горсовета отменено, передает корреспондент ИА «Контекст-Причерноморье».
Об этом агентству сообщили сегодня, 7 ноября, в Департаменте информации Одесского городского совета, никак не прокомментировав причины отмены.
С официального сайта горсовета сообщение о внеочередном исполкоме просто удалено.
Напомним, что на завтра, 8 ноября, назначена сессия Одесского городского совета. Сегодня, 7 ноября, в 16:00 планировалось созвать внеочередное заседание исполнительного комитета горсовета. В повестку дня были включены 2 вопроса: о внесении на рассмотрение Одесского горсовета проекта решения «О внесении изменений в Городскую программу «Равенство» на 2016-2019 годы» и о внесении на рассмотрение горсовета проекта решения «О внесении изменений в Городскую программу «Электронный открытый город» г. Одессы на 2015-2018 годы».
|
Поиск:
Сергей Гриневецкий
Государственная региональная политика остается одним из слабых звеньев отечественной внутренней политики. Вопрос о её реформе не потерял своей актуальности и связан не только с необходимостью решения внутренних экономических проблем, но и с обязательствами, которые взяла на себя Украина, подписав соглашение об Ассоциации с ЕС
Loading...
Последние новости:
17:50 07.11.2017
17:10 07.11.2017
16:31 07.11.2017
15:53 07.11.2017
15:06 07.11.2017
|© 2005—2017 Информационное агентство «Контекст-Причерноморье» New
Свидетельство Госкомитета информационной политики, телевидения и радиовещания Украины №119 от 7.12.2004 г.© 2005—2017 S&A design team / 0.719
Использование любых материалов сайта возможно только со ссылкой на информационное агентство «Контекст-Причерноморье»