Одесса > Новости > Власти Сегодня состоится внеочередное заседание одесского исполкома 13:29 / 07.11.2017 ОДЕССА, 07 НОЯБРЯ 2017 ГОДА, КОНТЕКСТ-ПРИЧЕРНОМОРЬЕ — Сегодня, 7 ноября, в 16:00 состоится внеочередное заседание исполнительного комитета Одесского горсовета, передает корреспондент ИА «Контекст-Причерноморье». Об этом агентству сообщили сегодня, 7 ноября, в Департаменте информации Одесского городского совета. По информации департамента, сегодня, 7 ноября, в 16:00 состоится внеочередное заседание исполнительного комитета Одесского горсовет. В повестку дня включены 2 вопроса: о внесении на рассмотрение Одесского горсовета проекта решения «О внесении изменений в Городскую программу «Равенство» на 2016-2019 годы» и о внесении на рассмотрение горсовета проекта решения «О внесении изменений в Городскую программу «Электронный открытый город» г. Одессы на 2015-2018 годы». Напомним, что на завтра, 8 ноября, назначена сессия Одесского городского совета. версия для печати