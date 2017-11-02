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Мэр Одессы ушёл в отпуск на 1 день
09:51 / 06.11.2017
ОДЕССА, 06 НОЯБРЯ 2017 ГОДА, КОНТЕКСТ-ПРИЧЕРНОМОРЬЕ — Одесский городской голова Геннадий Труханов сегодня, 6 ноября, находится в отпуске за 2015-2016 год работы, передает корреспондент ИА «Контекст-Причерноморье».
Как отмечается в опубликованном сегодня на сайте горсовета официальном распоряжении городского головы №1385К от 01.11.2017 г., мэр «отбывает в ежегодный отпуск на 1 календарный день за период 28.11.2015 г. — 27.11.2016 г. — 6 ноября 2017 г».
На период отпуска выполнение обязанностей городского головы возложено на первого заместителя Одесского городского головы по вопросам деятельности исполнительных органов совета Анатолия Орловского.
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Сергей Гриневецкий
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