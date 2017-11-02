Одесский горсовет выделил 95 миллионов гривен КП «ТГО» для компенсации расходов населения

12:16 / 02.11.2017

ОДЕССА, 02 НОЯБРЯ 2017 ГОДА, КОНТЕКСТ-ПРИЧЕРНОМОРЬЕ — Решением ХХ внеочередной сессии Одесского городского совета КП «Теплоснабжение города Одессы» выделено 95 млн. грн. «в части компенсации расходов на предоставление услуг населению Одессы, представляющих общий экономический интерес», передаёт корреспондент ИА «Контекст-Причерноморье».

Соответствующее решение было принято в ходе ХХ внеочередной сессии Одесского городского совета, состоявшейся 1 ноября.

В повестку дня ХХ внеочередной сессии Одесского городского совета вошло 2 вопроса: о выделении средств коммунальному предприятию «Теплоснабжение города Одессы» и о внесении изменений в решение Одесского городского совета от 7 декабря 2016 года «О бюджете города Одессы на 2017 год».

47 из 49 зарегистрировавшихся депутатов проголосовали за выделение предложенных 95 млн. грн.

В ходе обсуждения вопроса депутат Анна Позднякова отметила, что предприятие «перед началом каждого отопительного сезона не занимается реструктуризацией долгов, а одесситы оказываются в ситуации, что тепла не увидят вовсе». Из-за этого сложилась критическая ситуация с финансами на Одесской ТЭЦ, входящей в «ТГО».

Городской голова Геннадий Труханов, в свою очередь, отметил, что «именно в этом году городской власти удалось, как никогда, помочь «ТЭЦ», выступив третьей стороной в судебном процессе», что в реальности в дальнейшем позволило говорить о КП, как о действующем предприятии.

Как сообщил заместитель городского головы Павел Вугельман, долг «Одесской ТЭЦ» к началу отопительного сезона составил 599 млн. грн., не считая штрафных санкций. «Также отсутствует механизм поэтапного погашения разницы для населения, которая составляет 300 млн. грн. Его можно создать, но только в том случае, если в каждом доме будет установлен счётчик на тепло, что на данный момент финансово невыполнимо. Поэтому специальные комиссии будут обсуждать сложившуюся ситуацию с населением. В дальнейшем это позволит разработать и внедрить обоснованные тарифы, что, впрочем, не снимает обязательств по оплате задолженности», — подчеркнул П. Вугельман.

Первый заместитель городского головы Анатолий Орловский добавил, что «За этот год сделано больше, чем за предыдущие 20 лет. Полностью заменены теплотрассы на ул. Пастера, частично — Мечникова, Базарная. Снижение теплопотерь приведет к экономии 40 млн. грн. ежегодно. Именно сейчас мы полностью готовы к отопительному сезону. «ТЭЦ» — банкрот, уже трижды пытались его продать, но безуспешно. Только поддержка города поможет предприятию выжить и рассчитаться с долгами».

Как заявил А. Орловский на брифинге, состоявшемся после сессии, в конце текущей недели мощности «ТЭЦ» будут подключены, а с понедельника следующей недели тепло придёт в дома жителей, в том числе Приморского района, где ситуация с теплоснабжением сложилась особенно тяжелая.