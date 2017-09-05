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Открылась внеочередная сессия горсовета
16:18 / 01.11.2017
ОДЕССА, 01 НОЯБРЯ 2017 ГОДА, КОНТЕКСТ-ПРИЧЕРНОМОРЬЕ — Началась XX внеочередная сессия Одесского городского совета VІI созыва, передает корреспондент ИА «Контекст-Причерноморье».
К моменту начала сессии в зале зарегистрировались 49 депутатов.
Напомним, что сессии рекомендована предварительная повестка дня из двух вопросов: о выделении из бюджета г. Одессы средств коммунальному предприятию «Теплоснабжение города Одессы» в части компенсации расходов на предоставление услуг населению г. Одессы, представляющих общий экономический интерес; о внесении изменений в решение Одесского городского совета от 7 декабря 2016 «О бюджете города Одессы на 2017 год».
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Пётр Липовенко
Президент Ассоциации "Аэропорты Украины" Петр Липовенко считает начало работы нового пассажирского терминала в одесском аэропорту "более, чем знаковым событием, как для Южной Пальмиры, так и Украины в целом" и уверен, что в кратчайшие сроки будет решена стратегическая проблема строительства новой взлётно-посадочной полосы.
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