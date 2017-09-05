Одесса > Новости > Власти Открылась внеочередная сессия горсовета 16:18 / 01.11.2017 ОДЕССА, 01 НОЯБРЯ 2017 ГОДА, КОНТЕКСТ-ПРИЧЕРНОМОРЬЕ — Началась XX внеочередная сессия Одесского городского совета VІI созыва, передает корреспондент ИА «Контекст-Причерноморье». К моменту начала сессии в зале зарегистрировались 49 депутатов. Напомним, что сессии рекомендована предварительная повестка дня из двух вопросов: о выделении из бюджета г. Одессы средств коммунальному предприятию «Теплоснабжение города Одессы» в части компенсации расходов на предоставление услуг населению г. Одессы, представляющих общий экономический интерес; о внесении изменений в решение Одесского городского совета от 7 декабря 2016 «О бюджете города Одессы на 2017 год». версия для печати