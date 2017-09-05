Городские власти прокомментировали слухи о планируемом закрытии санатория «Ласточка»

17:58 / 31.10.2017

ОДЕССА, 31 ОКТЯБРЯ 2017 ГОДА, КОНТЕКСТ-ПРИЧЕРНОМОРЬЕ — В Департаменте информации Одесского горсовета официально заявили, что одесский детский санаторий «Ласточка» будет временно закрыт для проведения капремонта, передает корреспондент ИА «Контекст-Причерноморье».

Об этом сообщили агентству сегодня, 31 октября, в Департаменте информации Одесского горсовета.

По информации департамента, «в соответствии с предписанием Киевского районного отдела ГУ ГСЧС в Одесской области, а также учитывая результаты проверки департамента здравоохранения Одесского горсовета соблюдения Правил круглосуточного пребывания детей в Детском противотуберкулезном санатории «Ласточка» с 11 ноября будет временно приостановлена работа данного санатория».

В департаменте добавили, что санаторий «Ласточка» рассчитан на пребывание в нем 110 детей. На момент принятия решения о закрытии санатория на капитальный ремонт в учреждении находились 30 детей, из них 9 — жители города Одессы, остальные проживают в Одесской области. Среди них нет детей с активной формой туберкулеза: в основном это дети, находившиеся в контакте с больными туберкулезом либо с виражом туберкулиновой пробы.

Для дальнейшего лечения дети из санатория «Ласточка» будут переведены в расположенные на территории города Одессы оздоровительные учреждения аналогичного профиля: дети в возрасте 4-7 лет — в отделение «Малютка» санатория «Зеленая горка», дети 7-17 лет — в санаторий «Степной воздух».

Выплата заработной платы на период вынужденного простоя сотрудникам санатория «Ласточка» будет осуществляться в соответствии с законодательством.

В департаменте добавили, что по результатам проверок санатория «Ласточка» была установлена необходимость монтажа системы пожарного оповещения во всех корпусах санатория с выведением на пульт ГСЧС. Необходимо провести капитальный ремонт расположенного на территории санатория пожарного водоема вместимостью 50 куб. м и обработку деревянных конструкций огнеупорным составом.

Также зафиксировано проседание крыши и грунта площадки для прогулок, находящейся на территории санатория, что создает угрозу безопасности детей. Кроме того, по территории санатория «Ласточка» — от улицы Дача Ковалевского по направлению к домам, расположенным ближе к морю, — проходит газовая труба, которая прикреплена к забору санатория и находится в оползневой зоне. Учитывая проседание площадки, находящейся в 15 метрах от забора, имеется угроза проседания грунта под забором с возможным повреждением газовой трубы.

Размещенный на территории санатория дизель-генератор автономного электропитания необходимо оградить сплошной сеткой для обеспечения безопасности детей. Также назрела необходимость капитального ремонта некоторых корпусов санатория.

Сроки проведения капитального ремонта будут определены соответствующими службами и специалистами.

Ранее в СМИ появилась информация о том, что под предлогом капремонта планируется уволить персонал «Ласточки» и закрыть санаторий.