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КИУ назвал имена депутатов горсовета, «далёких от народа»
15:48 / 31.10.2017
ОДЕССА, 31 ОКТЯБРЯ 2017 ГОДА, КОНТЕКСТ-ПРИЧЕРНОМОРЬЕ — В рамках кампании «Аттестация депутатов местных советов» представители Одесской областной организации ООО «Комитет избирателей Украины» обнародовали результаты проверки ведения приема избирателей и информирования избирателей о своей деятельности депутатами Одесского городского совета, передаёт корреспондент ИА «Контекст-Причерноморье».
Итоги наблюдения представили сегодня, 31 октября, на пресс-конференции в ИА «Контекст-Причерноморье» глава Одесской областной организации «Комитета избирателей Украины» Анатолий Бойко и руководитель проекта Анастасия Матвиенко.
«Кампания аттестации инициирована нашей организацией и направлена на развитие подочётности, ответственности депутатов, позитивных качеств, которые мы хотели бы в них видеть, но к которым они самостоятельно не в достаточной мере стремятся», — рассказал А. Бойко.
«Мы стараемся им в этом максимально помочь с помощью нашей комплексной персональной оценки деятельности и донесения её до избирателей. В Одесской области КИУ аттестует депутатов уже третий год подряд. В этом году мы решили, что, возможно наш метод заинтересует коллег из других областей», — добавил глава регионального отделения КИУ.
Руководитель проекта Анастасия Матвиенко, в свою очередь, сообщила: «Мы увидели, что уже на втором году своей каденции некоторые депутаты не слишком ответственно стали относиться к своим личным приёмам... Наш мониторинг охватывал, в том числе и летние месяцы и, как оказалось, всё лето большинство депутатских приёмных не работало. Вот с начала сентября нам всё-таки удалось застать депутатов на личном приёме».
Согласно промежуточным итогам наблюдения, 7 депутатов до сих пор не опубликовали свои биографические сведения или фото на официальном сайте горсовета. Среди них Александр Матвеев, Андрей Терновский, Василий Шкрябай, Сергей Голдаков, Олег Звягин, Ольга Кулакевич и Алексей Кисловский. Эти же депутаты (кроме А. Терновского) не подали информацию о личном приёме. В отношении Владимира Киреева, Вадима Иоргачёва, Ильи Мозолёва, Виктора Новака, Алексея Кисловского и Николая Крикливого активистам так и не удалось установить осуществляют ли вышеназванные депутаты личный приём.
А вот депутаты Марина Лозовенко, Сергей Страшный, Дмитрий Палпатин, Александр Шеремет, Денис Григорьев, Олег Звягин и Анна Позднякова осуществляют приём после 18:00 или даже в выходные дни.
Представители КИУ и ГС «ОПОРА» заявили также, что более подробно с деятельностью депутатов горсовета можно ознакомиться на официальных сайтах их общественных организаций.
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Пётр Липовенко
Президент Ассоциации "Аэропорты Украины" Петр Липовенко считает начало работы нового пассажирского терминала в одесском аэропорту "более, чем знаковым событием, как для Южной Пальмиры, так и Украины в целом" и уверен, что в кратчайшие сроки будет решена стратегическая проблема строительства новой взлётно-посадочной полосы.
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