Одесса > Новости > Власти Внеочередная сессия Одесского горсовета назначена на 1 ноября 08:05 / 31.10.2017 ОДЕССА, 31 ОКТЯБРЯ 2017 ГОДА, КОНТЕКСТ-ПРИЧЕРНОМОРЬЕ — 1 ноября в 16:00 состоится внеочередная сессия Одесского городского совета, передает корреспондент ИА «Контекст-Причерноморье». Об этом агентству сообщили сегодня, 31 октября, в Департаменте информации Одесского городского совета. По информации департамента, 1 ноября в сессионном зале Одесского городского совета (г. Одесса, пл. Думская, 1) состоится XX внеочередная сессия Одесского городского совета VІI созыва. Начало — в 16:00. В предварительную повестку дня включены два вопроса: о выделении из бюджета г. Одессы средств коммунальному предприятию «Теплоснабжение города Одессы» в части компенсации расходов на предоставление услуг населению г. Одессы, представляющих общий экономический интерес; о внесении изменений в решение Одесского городского совета от 7 декабря 2016 г. «О бюджете города Одессы на 2017 год». версия для печати